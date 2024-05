Was wurde eigentlich aus dem Masernausbruch?

Anfang des Jahres kam es binnen kurzer Zeit zu Dutzenden Ansteckungen. Mittlerweile wurde die Ausbreitung gestoppt – was zu erwarten war.

Mehr als 400 Ansteckungen wurden es am Ende. Die meisten in Niederösterreich mit 104, gefolgt von Tirol mit 86 und Wien mit 60. Infiziert haben sich zumeist Kleinkinder, die nicht geimpft waren. Konkret führte der Masernausbruch Anfang des Jahres bisher zu 419 Infektionen – viel mehr dürften es nicht mehr werden, denn die Ausbreitung hat sich schon vor Wochen verlangsamt und ist mittlerweile beinahe gänzlich gestoppt. In der vergangenen Woche (Kalenderwoche 18), wurden noch drei Erkrankungen gemeldet, alle in Tirol. Wie es zu dem Ausbruch kam, ob es also ein Großereignis als Quelle gab, ist unklar. Im vergangenen Jahr war es bekanntlich eine Hochzeit in Graz, die in den Monaten danach für Dutzende Erkrankungen in mehreren Bundesländern sorgte.