Keine Rollos in der Schutzzone

Man muss doch etwas gegen die unbarmherzige Hitze tun dürfen!

Ich habe ein Gesetz gebrochen, hat mir neulich eine freundliche ­Nachbarin mitgeteilt. Sie hat extra am Abend, als ich gerade beim Kochen war, bei mir geklopft, um mir das zu sagen. „Ich will dich ja nicht stressen, aber . . .“ Ich war überhaupt nicht gestresst! Sicher, mein Risotto wäre mir fast angebrannt, aber erstens ist mein Vergehen schon ein paar Jahre her, und zweitens habe ich nichts davon gewusst. „Unser Haus liegt in einer Schutzzone“, klärt mich meine Nachbarin auf. Aha. „Die Blumen hast du widerrechtlich aufs Fensterbankl gestellt“, sagt meine Nachbarin, obwohl sie gar nicht wegen der ­Blumen bei mir geklopft hat. Sondern wegen der widerrechtlich angebrachten Außenrollos. „Aber ich arbeite zu Hause“, verteidige ich mich verzweifelt. „Im Sommer kriegt’s bei mir 30°. Mit den Rollos gewinne ich 2°.“ „Tja“, schüttelt die Nachbarin streng den Kopf, als wäre sie die Baupolizei, „ist aber Schutzzone.“

„Aber“, schnappe ich nach Luft, „die Klimaverschiebung! Man muss doch etwas gegen die unbarmherzige Hitze tun dürfen!“ „Klar“, nickt meine Nachbarin, „sollst du sogar. Es gibt extra Förderungen für Außenrollos. Deshalb haben wir ja angesucht.“ „Und?“, frage ich. „Abgelehnt. Wegen Fassadenschutz.“ Jetzt begreife ich langsam. „Und da hast du gesagt, jemand im Haus hat schon Außenrollos.“ Sie nickt. „Und was machst du jetzt?“, frage ich. Die Nachbarin zuckt die Achseln. „Der Beamte hat gesagt, ich soll dich anzeigen.“ „Hm“, mache ich, „und was soll dir das bringen?“ Sie zuckt wieder die Achseln. „Dass du es genauso heiß hast wie ich.“ Wir sinnen ein paar Augen­blicke über diese Möglichkeit nach, und dann sagt sie: „Aber ich hab’ gesagt: Wegen der guten Nachbarschaft mache ich das nicht.“ Und ich sage: „Zufällig Lust auf ein Risotto?“

