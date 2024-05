Nach Song Contest debattiert Schweiz über dritten Geschlechtseintrag

In der Schweiz gibt es kein drittes Geschlecht. Wird sich das durch Nemos Sieg mit „The Code“ beim Song Contest ändern?

Mit dem Lied „The Code“ hat Nemo am Samstag beim Song Contest ein Statement für die Anerkennung von nonbinären Personen abgegeben. Nemo, sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnend, sang über Selbstfindung und den Ausbruch aus dem binären Code, der mit 0 und 1 nur zwei Zustände kennt – und hat damit im Finale in Malmö triumphiert. Nun hofft Nemo, dass auch die Schweiz nichtbinäre Menschen öffentlich anerkennen wird, also gesetzliche Grundlagen schafft.

Nach dem Sieg am Samstag kündigte Nemo an, Justizminister Beat Jans anzurufen, um die Debatte über ein drittes Geschlecht in Gang zu bringen. Und die Debatte ist neu entbrannt. Am späten Sonntagabend war Nemo am Flughafen Zürich von rund hundert Fans frenetisch begrüßt worden – und der Fanaufmarsch wurde zu einer Demonstration für die Rechte von nonbinären Menschen. Viele hatten Transparente und Flaggen dabei, die in den Nonbinären-Farben gehalten waren, also gelb, weiß, violett und schwarz.

Der Empfang sei „mega“ gewesen, sagte Nemo. „Es zeigte mir, wie schön es ist, Teil einer Community zu sein.“ Nemo hatte sich erst im November als nonbinär geoutet. Der Schweizer Justizminister Jans zeigte sich am Sonntag bereit, Nemo zu einem Gespräch zu treffen. Und Nemo erklärte, sich auf einen baldigen Kaffee zu freuen.

In Österreich steht das Recht auf eine eigene Geschlechtsbezeichnung im Personenstandsregister und in Urkunden seit Mitte 2018 fest, als der Verfassungsgerichtshof so entschieden hat. Es gibt es dafür die Geschlechtsbezeichnung „inter“, „divers“ oder „offen“. Die erste Geburtsurkunde mit dem Geschlecht „inter“ wurde 2020 ausgestellt, nach einer Amtsmissbrauchs-Anzeige. In der Schweiz entschied das Bundesgericht dagegen vor einem Jahr, ein drittes Geschlecht oder die Streichung des Geschlechtseintrags nicht zuzulassen. (rovi/APA/sda)