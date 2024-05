So profitieren Anleger in volatilen Zeiten

Die voraussichtliche Senkung der Leitzinsen durch die EZB öffnet viele Möglichkeiten für Anleger am Aktienmarkt. Im „Presse“-Studio zu Gast: Dietmar Janovec, Leiter der Kundenbetreuung der Vermögensverwaltung bei Raiffeisen Capital Management.

Im Sommer wird die Europäische Zentralbank vermutlich den Leitzinssatz senken und langfristige Anleger können auf Gewinne hoffen, wenn das Soft-Landing gelingt, die Konjunktur stabil bleibt und die Teuerung zurückgeht. Was das für die österreichischen Investoren bedeutet, erörterte Michael Köttritsch, „Die Presse“, mit Dietmar Janovec, dem Leiter der Kundenbetreuung der Vermögensverwaltung bei Raiffeisen Capital Management. Zu den Kunden von Janovec zählen unter anderem vermögende Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen ab einem Investmentbudget von 150.000 Euro.

Zeiten der globalen Spannungsfelder bringen für Anleger Risikofaktoren mit sich. „Im aktuellen Umfeld sind wir sehr gefordert“, stellt Janovec fest, „Dennoch sehen wir die Wirtschaft als stabil an und sowohl die Unternehmensgewinne, als auch deren Bewertungen sind sehr attraktiv.“ Asset-Manager gewichten riskante Anlageformen, wie Aktien, deshalb gerade besonders stark in ihren Portfolios: „Unternehmen können ihre, durch die Inflation gestiegenen Kosten an den Endkunden weitergeben und die Preise erhöhen. Das bedeutet für uns Asset-Manager gleichzeitig ein attraktives Bewertungsniveau, denn wir erwarten in Zukunft auch dementsprechende Erträge.“

Natürlich sind kurzfristige Rückschläge bei der Veranlagung in Aktien immer einzukalkulieren. „Wir in der Vermögensverwaltung gehen davon aus, dass unsere Kunden über einen sehr langen Veranlagungshorizont von mehr als sieben Jahren verfügen und das dementsprechend bewerkstelligen können“, erklärt Janovec, „Es ist üblich, dass es Rücksetzer gibt und wir nutzen sie im Asset-Management, um uns dementsprechend zu positionieren und diese Chancen zu nutzen.“ Langfristig können Anleger deshalb von den Volatilitäten sogar profitieren. Um das sicherzustellen, kümmern sich die Experten von Raiffeisen Capital Management im Rahmen eines umfassenden „Wellness-Pakets“ um das Vermögen ihrer Kunden.