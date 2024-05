Was Schallenberg in der Türkei vorhat

Außenminister Alexander Schallenberg reist am Montag in die Türkei, um Gespräche über Migration und internationale Konfliktherde zu führen. (Archivbild)

Außenminister Alexander Schallenberg reist am Montag in die Türkei, um Gespräche über Migration und internationale Konfliktherde zu führen. (Archivbild) Reuters / Johanna Geron

Alexander Schallenberg trifft in der Türkei Innen- und Außenminister. Es geht um die großen Krisenherde dieser Welt - und um illegale Migration.

60 Jahre ist es her, dass Österreich und die Türkei ein Gastarbeiter-Abkommen geschlossen haben. Als Außenminister Alexander Schallenberg am Montag in Richtung Ankara abhob, stand das Thema Einwanderung zwar auch auf der Agenda - aber ganz anders als vor 60 Jahren. Die Türkei spielt heute eine wichtige Rolle dabei, illegale Migration aus dem Nahen Osten zu verhindern- Stichwort EU-Flüchtlingsdeal. Österreichs Regierung will nun verstärkt gegen Missbrauch beim Familiennachzug vorzugehen und dabei könnte die Türkei als Transitland ein Puzzlestein sein.

Die Türkei ist für Diplomaten und Minister auch sonst immer eine Reise wert, weil sie in gleich mehreren Krisen eine Rolle spielt. Sie hat sich schon mehrfach als Vermittler im Ukraine-Krieg bemüht. Sie hat zuletzt selbst wieder Angriffe auf kurdische Milizen in Syrien und dem Irak verstärkt und sie inszeniert sich auch vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs als Schutzmacht aller Muslime. Recep Tayyip Erdoğan hofiert öffentlichkeitswirksam die Hamas-Elite. Er hat neulich alle Wirtschaftsbeziehungen zu Israel gekappt. Hier trennen Österreich und die Türkei Welten.

100 Jahre Freundschaftsvertrag

Ansonsten aber haben sich die Beziehungen in den vergangenen Jahren wieder gebessert. Man muss ja nicht gleich von Freundschaft sprechen, wobei sich heuer auch der Freundschaftsvertrag zwischen den beiden Ländern zum 100. Mal jährt, was der eigentliche Anlass der Reise ist. (strei.)