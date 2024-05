Online Dating: Kein Filter trotzt dem Frust

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Leonie-Rachel Soyel beschäftigt sich unter anderem als Podcasterin von „Couchgeflüster“ und Autorin intensiv mit Beziehungsthemen. • Barbara Aichinger

Die Partnersuche verläuft heutzutage oft online. Im Gegensatz zum realen Kennenlernen sind davon jedoch viele gestresst, genervt, müde. Warum die Dating Fatigue um sich greift.

Die Errungenschaft, virtuell schnell, ortsunabhängig und gleichberechtigt in Kontakt zu treten, ist nicht neu. Tinder, Bumble, Hinge und Co. haben bereits 2012 den siebten – oder eher smarten – Himmel erobert. Auf dem Anmarsch ist indes der Widerwille, sich ausgiebig mit der feurigen Flamme oder der gelben Biene zu beschäftigten. Geschweige denn, sich in der Öffentlichkeit beim „Swipen“ erwischen zu lassen. Ebendort, im öffentlichen Raum, würden die meisten Singles auch lieber ihren zukünftigen Partner kennenlernen. Weniger beim Rechts- oder Links-Wischen, sondern in der Warteschlange im Supermarkt. Oder beim Laufen im Park.