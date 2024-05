Brüssel protestiert gegen Verbot der EU-Fahne beim Song Contest

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, kritisiert die Veranstalter und will Konsequenzen prüfen.

Brüssel. Als wäre dieser Songcontest nicht schon von genügend Kontroversen überschattet gewesen, kommt nun auch von der EU-Kommission scharfe Kritik am Veranstalter, der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Grund ist die Verbannung von Fahnen, darunter auch der EU-Fahne aus dem Publikum. „Ich kann keine logische Erklärung finden, warum die EBU dies tut. Und wozu dient das?“, kritisierte der Vizepräsident der Kommission, Margaritis Schinas. Gegenüber dem Magazin „Politico“ verwies er auf die möglichen Folgen. Die Kommission prüft nun, ob sie ihre bisherige Zusammenarbeit mit der EBU reduziert. „Weniger als einen Monat vor der EU-Wahl spiele diese Aktion den Euroskeptikern und Feinden Europas in die Hände“, so Schinas.

Mehrere Teilnehmer hatten berichtet, dass sie den Saal nicht mit einer EU-Fahne betreten durften. Ein Sprecher der EBU wies daraufhin, dass nur Fahnen der teilnehmenden Länder zugelassen seien. Dies sei bereits 2023 praktiziert worden. Vermutet wird allerdings, dass es bei dem rigoros umgesetzten Verbot vor allem um die Verbannung von Palästinenserfahnen ging, die in Malmö aus Protest gegen die Teilnahme Israels bei Demonstrationen auf den Straßen der Stadt allgegenwärtig waren. (wb)