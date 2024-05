Das Hotel Astoria Wien öffnet seine Pforten

Das traditionsreiche Hotel - mit dem Eingang in der Führichgasse 1 - empfängt nach eineinhalbjähriger Renovierungszeit wieder Gäste.

Insgesamt investierte das Verkehrsbüro rund 15 Millionen Euro in den Umbau.



Nach einer Umbau- und Renovierungszeit von knapp eineinhalb Jahren öffnete am Montag das traditionsreiche Hotel Astoria in Wien seine Pforten. Die elegante Herberge in der Wiener Innenstadt verfügt über 125 neu gestaltete Zimmer, eine großzügige Lobby mit Bar und einem großen Frühstückssalon. Die neue 70 Quadratmeter große Beletage-Suite ist mit einem Himmelbett, historischen Kaminen und originalen Wandspiegeln ausgestattet.

Astoria Bar: Zeitreise in die 1920er Jahre. Verkehrsbüro Hospitality

Von den französischen Balkonen der sieben Junior-Suiten haben Gäste einen Blick auf die Kärntner Straße. Die Art-Deco-Elemente des Gründerzeithauses wurden bewahrt, heißt es in der Aussendung von Verkehrsbüro Hotellerie, die rund 15 Millionen Euro in den Umbau investierte.

Historische Lobby-Ansicht. Verkehrsbüro Hospitality