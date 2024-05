Tonino Lamborghini zählt zu den reichsten Männern Italiens. Eine Kosmetikerin behauptet vor Gericht, seine uneheliche Tochter zu sein. Weil er sich einem DNA-Test verweigerte, engagierte sie vier Privatdetektive.

Der italienische Industrielle Tonino Lamborghini (76) bestreitet in einem offenen Brief, Vater einer Kosmetikerin aus Neapel zu sein. Flavia Borzone behauptet, sie sei Lamborghinis uneheliche Tochter. Vor einem Gericht in Bologna läuft derzeit ein Prozess, bei dem sie Beweise für ihre Angaben vorlegen will. Der Brief wurde am Montag von der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ veröffentlicht.

Lamborghini betonte in dem Schreiben, er sei zutiefst betrübt wegen der „Skrupellosigkeit“ der falschen Behauptungen der 36-Jährigen vor Gericht. „Bis zuletzt werde ich um die Wahrheit kämpfen“, so der Unternehmer, der Flavia Borzone „Opportunismus“ vorwirft. Ihr Ziel sei es ausschließlich, zu „Bekanntheit und Geld“ zu gelangen.

Tonino Lamborghini zählt zu den reichsten Männern Italiens. Sein Vater Ferruccio hatte 1948 in Cento bei Bologna den Traktorenbauer Lamborghini gegründet, der später zu einem Autokonzern wurde und inzwischen mit Ferrari zu den klangvollsten Namen der italienischen Motorenindustrie gehört. Der Industrielle hat fünf Kinder, darunter die Sängerin Elettra Lamborghini.

Anzeige wegen Verleumdung

Flavia Borzone behauptet, ihre Mutter, die Opernsängerin Rosalba Colosimo, habe Ende der 1980er-Jahre eine Affäre mit Tonino gehabt. Die Beziehung mit der damals 17-Jährigen hat der Lamborghini-Erbe zwar eingestanden - bestreitet aber, dass daraus 1988 Flavia hervorgegangen ist. Die Behauptung der Kosmetikerin, sie sei Lamborghinis leibliche Tochter, sorgte für Schlagzeilen in Italien und brachte ihr und ihrer Mutter eine Anzeige wegen Verleumdung ein. 2021 schon wurde den beiden verboten, dies weiter öffentlich zu äußern. Zudem mussten sie und ihre Mutter jeweils 30.000 Euro Entschädigung zahlen. Doch die beiden Frauen gaben nicht auf.

Weil sich Lamborghini einem DNA-Test verweigerte, engagierte Flavia Borzone vier Privatdetektive, um die Vaterschaft zu beweisen. Bei einem Konzert von Lamborghinis Tochter Elettra steckten diese einen Strohhalm ein, mit dem die Künstlerin einen Smoothie getrunken hatte, wie in italienischen Medien zu lesen ist. Laut Borzones Anwälten sollen die DNA-Spuren daran beweisen, dass die Kosmetikerin aus Neapel und Elettra Lamborghini Halbschwestern seien.

Tonino Lamborghini zeigte sich empört und argumentiert, der Strohhalm sei illegal in Borzones Besitz gelangt. Daher könne er nicht als Beweis gelten, argumentierte er in seinem Brief.