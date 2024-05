Bierpartei-Chef Wlazny tritt als Bezirksrat zurück

Dominik Wlazny ist seit 2020 Bezirksrat in Simmering. Nun dürfte er diesen Posten räumen. In der Bierpartei wird auf „organisatorische Gründe“ und eine Pressekonferenz Ende Mai verwiesen.

Die Bierpartei von Dominik Wlazny wird bei der Nationalratswahl antreten und will bis dahin auch ein inhaltliches Programm ausgearbeitet haben. Das kündigte der Mediziner und Musiker in den vergangenen Wochen mehrfach an. Nun folgt eine weitere Bekanntgabe: Wie der „Kurier“ unter Berufung auf Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ) am Montag berichtet, wird Wlazny seinen Posten als Bezirksrat in Wien-Simmering niederlegen.

Bei der Bierpartei wurde am Montag auf „organisatorische Gründe“ sowie eine offizielle Pressekonferenz Ende Mai verwiesen. Fest steht: Wlazny war seit 2020 Bezirksrat in Simmering. Damals erreichte seine Partei bei der Wien-Wahl 1,8 Prozent und damit elf Bezirksratsmandate.

Der Antritt im Herbst ist übrigens nicht der erste für die Bierpartei: Die Premiere legte „BIER“ bei der vorgezogenen Nationalratswahl 2019 hin, damals allerdings nur in Wien. In der Hauptstadt kandidierte Wlaznys Liste daraufhin auch bei der Landtags- und Gemeinderatswahl im Oktober 2020, verfehlte mit den erreichten 1,80 Prozent der Stimmen aber den Einzug in den Landtag. Allerdings sitzen Bierpartei-Kandidaten seither in elf Wiener Bezirksvertretungen. Wirklich erfolgreich war Wlazny zum ersten Mal bei der Bundespräsidentschaftswahl 2022, als er mit 8,3 Prozent der Stimmen immerhin auf Platz drei hinter Alexander van der Bellen und Walter Rosenkranz (FPÖ) landete.

Mehrere Umfragen wiesen der Bierpartei zuletzt gute Chancen aus, die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat bei einem Antreten überspringen zu können. (Red.)

