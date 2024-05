Erste Group baut Vorstand um

Mit dem Chefwechsel in der Erste Group ab Juli wird im Vorstand der Bank umstrukturiert.

Mit dem Chefwechsel in der Erste Group ab Juli wird im Vorstand der Bank umstrukturiert. Die Gesamtzahl der Mitglieder sinkt von sechs auf fünf, da David O'Mahony aus dem Vorstand ausscheidet und seine Agenden als Chief Operating Officer (COO) an Maurizio Poletto übergibt. Weiters wird Peter Bosek neben seiner Funktion als neuer Vorstandschef (CEO) auch Chief Retail Officer (CRetO) sein, teilte die Bank am Montag mit.

Poletto ist bereits seit 2021 als Chief Platform Officer (CPO) Mitglied im Vorstand der Erste Group. Nun wurde er vom Aufsichtsrat auch zum COO ernannt. Seine Doppelrolle nimmt er am 1. Juli auf. Der bisherige COO O'Mahony scheide dann aus dem Vorstand aus, bis Jahresende stehe er aber noch beratend zur Seite, um eine reibungslose Übergabe zu gewähren, so das Institut. Durch die Zusammenführung der Positionen des COO und Chief Platform Officer sollen eine „engere Verbindung zwischen dem Kundengeschäft und der IT“ entstehen, die Entscheidungsprozesse verkürzt und die Digitalisierung beschleunigt werden, so Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Rödler laut Aussendung.

Neue alte Rolle für Bosek

Peter Bosek wurde zudem vom Aufsichtsrat neben seiner Rolle als neuer CEO nach dem Abgang von Willibald Cernko zum Chief Retail Officer (CRetO) ernannt. Die Aufgaben des CRetO habe er bereits 2019 und 2020 ausgeübt, während er CEO der Erste Bank Österreich war, heißt es in der Aussendung.

Neben Bosek und Poletto bleiben Finanzvorstand (CFO) Stefan Dörfler, Risikovorständin (CRO) Alexandra Habeler-Drabek und Chief Corporates & Markets Officer Ingo Bleier unverändert im Führungsgremium der Bank. (APA)