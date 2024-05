Studieren 4.0: Flexibel, innovativ und effizient

Wenn scheinbar die Zeit und Energie für berufliche Veränderung fehlt, lohnt sich ein Blick über den Tellerrand der klassischen Bildungslandschaft.

Distance Learning wird immer gefragter und gibt den Weg frei für die eigene flexible und effiziente Gestaltung des Lernens. Und zwar genau so, wie es neben einem stressigen Familien- oder Berufsalltag dringend gebraucht wird.

Gleicher Job, gleiches Gehalt, wenig Perspektive – das macht hungrig auf Neues. Die Sehnsucht nach Veränderung wächst, aber dennoch kreisen die Gedanken um Fragen wie „Soll ich wirklich noch eine neue Ausbildung wagen?“ und „Habe ich überhaupt die Zeit und Energie dazu, mich neben einem stressigen Vollzeitjob und dem Familienalltag weiterzubilden oder gar zu studieren?“

Genau so ging es Philipp Puregger, der sich als selbstständiger Jungpapa danach sehnte, sein Know-how zu erweitern: „Neben meinem Vollzeitjob und Familie ist ein klassisches Studium für mich einfach nicht machbar.“ Genau wie ihm geht es vielen Studierenden: Sie sind berufstätig, haben Familie, viel um die Ohren und wollen sich dennoch beruflich und persönlich weiterentwickeln. Für sie kommt ein klassisches Präsenzstudium oder ein berufsbegleitendes Studium, bei dem sie mehrere Tage die Woche an die Fachhochschule oder Universität fahren müssen, nicht in Frage.

Die Alternative dazu: ein hybrides, flexibles Studium mit einem großen Online-Anteil und wenigen, vorausplanbaren Präsenztagen, wie an der Ferdinand Porsche FERNFH, der ersten Fern-Fachhochschule Österreichs.

Persönlicher Austausch spielt auch im Fernstudium eine bedeutende Rolle. Ferdinand Porsche FERNFH

Hybrides Studieren

Auch Marion Jeitler, die sich mit 39 Jahren und vier Kindern für ein Studium an der FERNFH entschied, weiß die Vorzüge eines flexiblen Studienmodells zu schätzen: „Die Kombination von flexiblem Lernen und wenigen, gut vorausplanbaren Präsenztagen – genau das ist es, was ich brauche. Und genau das macht Lernen praktisch und effizient.“ Damit hat sie die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und ihren Traum vom Job im Personalmanagement zu verwirklichen.

Neue Kompetenzen erwerben

„Nach dem Studienabschluss ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten am Berufsmarkt. Ich habe bereits während des Studiums im IT-Projektmanagement Fuß gefasst, um mich in den nachfolgenden Jahren mehr auf die Themenbereiche Führung und internationales Management zu fokussieren“, so Jonathan Prokopp, Head of Digital Business Portal & Data Exchange und Absolvent des Masterstudiums Wirtschaftsinformatik. In seinen Augen hat ihm das FERNFH-Studium, zusätzlich zum fundierten Know-how, genau jene Skills vermittelt, die ihm heute zugutekommen: Problemlösungskompetenz, Teamarbeit, Kommunikation und adaptives Lernen. So kann er heute neue Trends rasch erfassen und schneller Entscheidungen im Berufsalltag treffen.

Befreit von Ort und Zeit

Für all jene, die ihre Karriere-Ambitionen neben Familie und Beruf vorantreiben möchten, ist die Ferdinand Porsche FERNFH eine flexible Begleiterin und das seit bald 20 Jahren. Die fachliche Palette der Studiengänge reicht von Gesundheit & Psychologie über Wirtschaft bis hin zu Informationstechnologie. Die Studiengebühren belaufen sich auf 363,36 Euro pro Semester (plus ÖH-Beitrag).