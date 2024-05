Brooke Shields verkauft Menopositivity für die Haare

Im Juni bringt Brooke Shields Commence auf den Markt, eine Haarpflegelinie für Frauen ab 40.

Für den Auszug ihrer Kinder war und ist sie nicht bereit, die Menopause aber, die nimmt sie an, und damit möchte Brooke Shields auch anderen helfen. Seit ihrem Durchbruch in „Die blaue Lagune“ galt die Schauspielerin als Hollywoods ewig junge Aphrodite. Dass man als solche trotzdem irgendwann einen Wechsel der Hormone durchlebt, ist ihr mit 59 Jahren mittlerweile bewusst - und ihren Fans bei „Beginning Is Now“ auch.

Für sie, und alle anderen Frauen ab 40, bringt Shields nun eine passende Haarpflegelinie heraus. Die Marke Commence entstand dabei aus den Erfahrungen und Erkenntnissen einer von ihr gegründeten Community-zentrierten Plattform, die sie während der Pandemie ins Leben gerufen hatte. Ursprünglich startete sie „Beginning Is Now“, um zu verstehen, wie andere Frauen die körperlichen und emotionalen Veränderungen des mittleren Alters erleben. Nun wird sie dieses Verständnis auch kommerziell nutzen.

Shields baute eine Gemeinschaft von einer Million Frauen auf, die sich vielleicht nicht nur von ihrer Berühmtheit, sondern von ihrer Offenheit angezogen fühlten. Daraus sollen nun einige Kosmetikprodukte entstehen. Die ersten kommen am 1. Juni auf den Markt. Shields ist als CEO von Commence eingetragen. Denise Landman, die die Marke Pink bei Victoria’s Secret leitete, ernannte sie zur Präsidentin und Karla De Bernardo zur Betriebsleiterin. Die Produktpalette konzentriert sich aktuell auf das Thema Haarpflege und soll bis Ende des Jahres auf acht Produkte erweitert werden. (sh)