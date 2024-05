Warum Crocs noch immer beliebt sind

Die bunten Kunstharzschlapfen haben unter den Modemarken in einer weltweiten Analyse die größte Popularität.

Seit 2002 gibt es die dicken Gesundheitsschlapfen Crocs schon. Wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht, 150 Millionen Stück pro Jahr – müsste eigentlich schon fast jeder einmal ein Paar besessen haben. Absehbar war das am Anfang nicht und vielleicht wundert es viele noch immer, wenn sie sich die Schlapfen ansehen.

Dass Modemarken wie Balenciaga und Designer wie Christopher Kane, Cristian Cowen, Awake NY, Salehe Bembury und Musiker wie Lil Nas X bis Kiss aber gar nicht mehr aufhören wollen, Kooperationen aller Formen – geriffelt, mit Absatz, noch üppiger – einzugehen, ist für die Marke sicher kein Schaden. Allein vergangenen Sommer galten Crocs wieder als Trendschuh, kaum dass der Hype um die vergleichsweise zarten Birkenstock-Schlapfen halbwegs verraucht war.

In 23 Ländern auf Platz eins

Analysten von BusinessFinancing.co.uk haben jedenfalls Google-Suchdaten ausgewertet, um die weltweit beliebtesten Marken zu ermitteln. Untersucht wurden die Zugriffe aus den Jahren 2021 bis 2023, der Fokus lag auf Ländern wie Großbritannien, USA, Kanada und Australien. Und siehe da: Crocs hatten unter den Modemarken weltweit die größte Popularität und in insgesamt 23 Ländern den ersten Platz belegt. Im Jahr 2023 meldete Crocs, Inc. einen weltweiten Nettoumsatz von ca. 3,96 Milliarden US-Dollar, ein beachtlicher Anstieg gegenüber 3,55 Milliarden US-Dollar des Vorjahres.

Laut Jason Pallan, einem leitenden Dozenten an der RMIT University in Melbourne, ist einer der Hauptgründe, warum zum Beispiel Australier diesen Schuh so gerne tragen, weil sie zu cool sind, um sich darum zu kümmern. Das trifft wahrscheinlich auch für Lil Nas X und Kiss zu. (sh)