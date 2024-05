In Graz kommt die Zukunft auf Stippvisite

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Das Hornig Areal hinter dem Grazer Hauptbahnhof wird zur Festivalzentrale des Designmonats Graz.

Graz legt sich eine große Frage über die Stadt: „What now?“ Zum Glück hat der Designmonat gleich ein paar gestalterische Antworten parat.

Design ist elastisch. Zwängt sich in Nischen, wenn’s sein muss, lässt sich aber auch gern etwas breiter auslegen. Vor allem, wenn es ein fruchtbares Feld dafür findet. Graz versteht sich selbst als solches, als eng geknüpften Teppich an innovativen Impulsstellen. Schließlich darf man sich auch Unesco City of Design nennen. Und der Designmonat injiziert der Stadt jedes Jahr noch ein wenig mehr gestalterisches Selbstbewusstsein. In diesem Jahr webt das Designfestival noch einen kreativen Knotenpunkt extra dick ins organische Ganze: das ehemalige Areal der Hornig-Kaffeefabrik in der Waagner-Biro-Straße hinter dem Hauptbahnhof. „Wir können diesmal einen riesigen Post-Industrial-Leerstand bespielen“, freut sich Eberhard Schrempf, Geschäftsführer der Creative Industries Styria (CIS). Nämlich als Festivalzentrale.

Ein zentrumsnaher Post-Industrial-Leerstand: ein Glücksfall in Graz. Ein Glücksfall für die kreative Szene jeder Stadt. Gleichzeitig steht der Ort auch paradigmatisch für das, worauf sich der Designmonat diesmal explizit einlässt: nämlich auf die „Welt im Wandel“. Und die erste Reaktion darauf formuliert sich in der Grundsatzfrage, mit der das Festival sein Programm bis Anfang Juni überschreibt: „What now?“ Gute Frage. Schließlich sind viele Pro­bleme des Planeten längst dia­gnostiziert. Viele Technologien, die sie lösen könnten, schon erfunden. „Wir wissen, was falsch gelaufen ist. Wir haben zu einem guten Teil die Mittel zur Veränderung. Stellt sich nur noch die Frage: Was machen wir jetzt damit?“, sagt Schrempf, der auch die Hauptausstellung im Hornig-Areal kuratiert hat.