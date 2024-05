Kein Mensch? Ein Mensch! Nemo und die Niemandsrose

Wer nichts ist, ist alles: Der Name des Song-Contest-Stars erinnert an dieses tiefe Paradoxon, an Anemonenfische und ein Gedicht von Paul Celan.

Nomen est omen, sagt man. Was heißt Nemo? Niemand. Abgeleitet von „ne homo“, kein Mensch. Kein Römer kam auf die Idee, seinen Sohn so zu nennen. Aber ein listenreicher Grieche nannte sich so, als der Zyklop Polyphem ihn fragte. Genauer: Er nannte sich Outis, das ist das gleiche auf Griechisch. Das war ein Spiel mit seinem eigentlichen Namen, Odysseus, doch es rettete ihn vor den Zyklopen. Denn als er einen von diesen, eben den Polyphem, blendete und niederstach, rief dieser in seiner Not: „Niemand ermordet mich!“ So kam ihm auch niemand zu Hilfe.