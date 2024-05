Vermögensverwaltung ohne Interessenkonflikte

Der Vermögensverwalter froots setzt auf Unabhängigkeit, maximale Transparenz bei den Gebühren und höchste Sicherheitsstandards für das verwaltete Vermögen.

In der Welt der Finanzdienstleistungen ist Vertrauen die härteste Währung, besonders wenn es um die Verwaltung von Vermögen geht. Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass ausschließlich in ihrem Interesse gehandelt wird. Doch nicht selten priorisieren Finanzdienstleister aus unterschiedlichsten Interessen den Verkauf hauseigener Produkte, was die möglichen Renditen der Anleger deutlich schmälern kann. David Mayer-Heinisch, CEO des Vermögensverwaltungsunternehmens froots: „Wir gehen hier konsequent einen anderen Weg. Bei uns kommen nur jene Finanzprodukte in die Kunden-Portfolios, die in einem objektiven Auswahlverfahren herausragen.“

Absolute Unabhängigkeit

froots steht für kompromisslose Unabhängigkeit und meidet jegliche Bindungen zu externen Produktanbietern. Mayer-Heinisch: „Wir verzichten bewusst auf Finder-Fees oder Rückvergütungen, um Interessenkonflikte zu verhindern.“ Diese Strategie ermöglicht es dem Investmentteam, Empfehlungen zu geben, die ausschließlich auf die Bedürfnisse und Ziele der Anleger abgestimmt sind. Im Gegensatz zu vielen Finanzinstituten, die sowohl als Vermögensverwalter als auch als Anbieter eigener Produkte fungieren, wählt froots nur weltweit führende Finanzprodukte von Drittanbietern aus. „Unsere Verpflichtung zur Unabhängigkeit garantiert, dass alle Empfehlungen objektiv sind und strikt darauf ausgerichtet, die finanziellen Ziele der Anleger zu erreichen“, betont Mayer-Heinisch. Diese Herangehensweise schützt vor den üblichen Doppelverdiensten durch Depotgebühren und Produktverkäufe, die bei traditionellen Banken oft vorkommen.

Gebühren ohne Überraschungen

Mit einer klaren und transparenten Gebührenstruktur hebt sich froots ab: Das Unternehmen erhebt eine All-in-Gebühr von maximal einem Prozent auf das verwaltete Vermögen, ohne versteckte Kosten und Provisionen. Dadurch bleibt der Großteil der erwirtschafteten Gewinne bei den Anlegern. Zudem verringert sich die Gebühr mit der Länge der Kundenbeziehung und der Höhe des verwalteten Kapitals, was die Treue der Anleger belohnt.

Maximale Flexibilität und Sicherheit

Bei froots wird Flexibilität großgeschrieben, um den sich wandelnden Bedürfnissen und Lebensumständen der Kunden gerecht zu werden. Nutzer können jederzeit ohne zusätzliche Kosten oder sonstige Einschränkungen auf den Service zugreifen, Anpassungen vornehmen oder kündigen. Dies ermöglicht es, finanzielle Entscheidungen frei von Druck und Unsicherheit zu treffen. Mayer-Heinisch: „Auch für maximale Sicherheit der Kundengelder ist gesorgt. Alle Konten und Depots werden bei einer renommierten österreichischen Partnerbank geführt.“ froots legt großen Wert auf ein tiefgehendes Verständnis der individuellen Ziele seiner Kunden, um eine effiziente Geldanlage zu gewährleisten. Dazu bietet das Unternehmen persönliche Beratungsgespräche an, die sowohl online als auch im Wiener Büro geführt werden können. Mayer-Heinisch: „Nur durch offene Kommunikation können wir maßgeschneiderte Unterstützung bieten, die unseren Kunden Sicherheit gibt.“