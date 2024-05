Neues Seminarprogramm mit Fokus auf KI

Über 100 Seminare vermitteln am WIFI Management Forum #KompetenzFürMorgen.

Die Dynamik der heutigen Zeit verändert die Anforderungen an Management und Führung grundlegend. Neue Technologien, allen voran die künstliche Intelligenz (KI), stellen die Arbeitswelt und damit auch Führungskräfte vor große Herausforderungen: Technologischer Stress, inflationäre Verfügbarkeit von Wissen, große Komplexität der Kommunikation, sinnvoller Einsatz digitaler Werkzeuge, hoher Zeitdruck, aber auch die Bindung und Stärkung der Mitarbeitenden im Prozess des Wandels sind die Themen der Zukunft. Führung muss diese Veränderungen aktiv steuern und souverän gestalten.

Kompetenzen schärfen

„Kein Zweifel, in Zeiten der Veränderung wird es immer wichtiger, sich fortzubilden. Der Einsatz künstlicher Intelligenz fordert Führungskräfte an allen Fronten. Immer mehr Unternehmen setzen heute auf KI-Anwendungen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren, Daten zu analysieren und mit Kunden zu interagieren. Der richtige Umgang mit KI eröffnet – kompetent genutzt – ein enormes Potenzial“, ist Sandra Prandtner, Leiterin des WIFI Management Forums, überzeugt. Um diesen Entwicklungen optimal begegnen zu können, bietet das WIFI Management Forum im neuen Seminarprogramm Führungskräften, aber auch Projektleitern oder Experten mit Führungsaufgaben eine umfassende KI-Toolbox, die sie sofort in der Unternehmenspraxis umsetzen können. „KI-Tools helfen, durch Automatisieren vieler Aufgaben Zeit und Nerven zu sparen, Fehler zu identifizieren und zu vermeiden sowie Entscheidungen auf Basis von Daten schneller zu treffen. KI als Schlüssel zur effektiven Führung steigert die Leistung und schafft mehr Raum für das Wesentliche“, sagt Sandra Prandtner.

Early-Bird-Bonus

Das WIFI Management Forum bietet den perfekten Trainings-Mix, wenn es darum geht, Führungs-Skills zu entwickeln. Ob Seminar, Lehrgang für Newcomer oder erfahrene Führungskraft, virtuell oder in Präsenz – Know-how am Puls der Zeit mit unmittelbarer Nähe zu Wirtschaft und Gesellschaft bereichert die Führungskompetenz nachhaltig.

Schnellentschlossene sichern sich ihren Bonus: Gewünschtes Seminar aus über 100 Kursen im neuen WIFI Management Forum Seminarprogramm 2024/25 unter www.wifi.at/managementforum auswählen, in der Buchungsübersicht den Gutscheincode EARLYBIRD24 eingeben und einen Frühbucherbonus in der Höhe von 10 Prozent erhalten. Die Aktion ist gültig für alle Online-Buchungen von 1. Mai bis 30. Juni 2024 (ausgenommen Seminarpakete/Seminarreihen und Veranstaltungen der Wiener Börse Akademie).

