Nach ihrem Sieg bei der Regionalwahl fühlen sich die Sozialisten in ihrem Konzessionskurs gegenüber den Separatisten bestätigt.

Madrid. Am Tag nach der Schicksalswahl in der eigenwilligen Region Katalonien ging ein Aufatmen durch Spanien: Der katalanische Separatistenchef Carles Puigdemont und mit ihm die gesamte Unabhängigkeitsbewegung erlitten in der Regionalwahl am Sonntag eine historische Niederlage. Damit erteilte die Mehrheit der Katalanen Puigdemonts oberstem Ziel, Katalonien von Spanien abzuspalten, eine klare Absage.

Erstmals seit 40 Jahren Vorherrschaft verlor das separatistische Lager die Mehrheit im katalanischen Parlament in Barcelona. Nur noch 43 Prozent der Bürger stimmten für die aus mehreren Parteien bestehende Unabhängigkeitsbewegung. Diese wird von Puigdemonts radikaler Separatistenpartei Junts angeführt, die knapp 22 Prozent holte und damit ihr lautstark erklärtes Ziel, die Wahl zu gewinnen, deutlich verfehlte. Damit dürfte die Gefahr eines Abdriftens Kataloniens vorerst gebannt sein.