Das gefährliche Versteckspiel der Hamas mit Israels Armee

Israelische Panzer auf dem Vormarsch. Das Militär rückt erneut in Gebiete vor, in denen die Hamas eigentlich schon als besiegt galt. APA / AFP / Jack Guez

Die Hamas sickert erneut in Gebiete ein, aus denen sie zuvor vertrieben worden ist. Israels Militär reagiert mit neuen Vorstößen und fordert von Netanjahu einen klaren Plan. Die Zweifel an seiner Gaza-Strategie wachsen.

Alles blickt auf Rafah im Süden des Gazastreifens. Israels Armee feuert Panzergranaten auf Ziele in der Stadt ab. Die israelischen Streitkräfte sprechen von „begrenzten Operationen“. Zugleich warnen die USA und europäische Länder Israels Regierung vor einer großen Offensive gegen die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt. Israel argumentiert, dass sich in Rafah die letzten vier bis fünf intakten Bataillone der Terrororganisation Hamas verschanzen würden. Doch nun wird klar: Auch in anderen Teilen des Gazastreifens sind die palästinensischen Extremisten keineswegs besiegt. Sie tauchen immer wieder im Rücken der israelischen Armee auf. Auch in Israel wachsen die Zweifel an der bisherigen Strategie des Premiers Benjamin Netanjahu.