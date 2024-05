Belgiens Nationalspeise ist eigentlich niederländisch – und ein schlaues Marketingprodukt.

Muscheln mit Fritten: Wer kam auf diese Kombination und wann? Ich habe in einem Standardwerk für Freunde Brüsseler Fressalien nachgeschlagen, dem sehr hübsch editierten Kochbuch „Chez Léon, une friture bruxelloise“. „Chez Léon“ ist eines der prominentesten Wirtshäuser in Brüssels Stadtzentrum (und mittlerweile auch ein Franchise-Unternehmen mit rund 80 Niederlassungen in Belgien und Frankreich). Böse Zungen würden von Touristenfalle sprechen, aber wer will sich beim Essen schon auf böse Zungen verlassen?

Jedenfalls lernte ich in diesem Buch, dass in der Zwischenkriegszeit der Muschelkonsum in Belgien stark angestiegen war. Das lag vor allem daran, dass die niederländischen Muschelzüchter damals enorme Produktivitätsgewinne erreichten. Die Miesmuschel wurde also zum billigen Massenessen, und vor allem Brüsseler Wirte servierten Pommes frites als Beilage. Zur inoffiziellen Nationalspeise wurden Moules-frites dank der Weltausstellung 1958 in Brüssel. So vermarkteten mehrere Restaurateure, darunter Georges Vanlancker, der damalige Chef von Chez Léon, dieses Gericht.

Doch warum kommen so gut wie alle Miesmuscheln, die in Belgien verputzt werden, aus den Niederlanden? Weil das Wattenmeer einen niedrigeren Salzgehalt hat: Ideal für die Entwicklung der Larven. Später fängt man sie ein und transportiert sie in den östlichen Arm des Scheldedeltas. Dessen Wasser ist nährstoffreich, bei Flut strömt es durch die Torfmoore, die es erwärmen, zugleich ist es hier aufgrund der Strömungsdynamik sauber (zudem gelten strenge Abwasservorschriften).

Die Mär, wonach man in Monaten ohne r keine Muscheln essen dürfe, fußt übrigens darin, dass sie sich von Mai bis Juli fortpflanzen, man sie also schont. Mies übrigens sind sie nicht (sofern man sie frisch isst): Der Name rührt vielmehr von den moosartigen Bysusfäden her, mit denen sie sich am Boden fixieren.

