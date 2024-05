Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Blinken in Kiew. US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er heute am frühen Morgen mit einem Nachtzug aus Polen an, wie ein ihn begleitender Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bei Blinkens viertem Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist demnach unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant. >> Mehr dazu

Türkei-Visite. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft heute seinen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara. Im Mittelpunkt des Gespräches dürfte der Nahost-Konflikt und die Bemühungen um eine Waffenruhe und Geiselfreilassung stehen. Die Visite findet auch im Kontext des österreichisch-türkischen Jubiläumsjahres statt. Heuer feiern die Länder den 100. Jahrestag ihres kurz nach den jeweiligen Republiksgründungen geschlossenen Freundschaftsvertrags sowie den 60. Jahrestag des bilateralen Anwerbeabkommens, der den Zuzug türkischer Gastarbeiter nach Österreich einläutete. >> Wien und Ankara wollen „rotes Telefon“

Asylreform der EU. Die umstrittene EU-Asylreform soll heute die letzte Hürde nehmen. Bei einem Ministerrat in Brüssel soll die Reform, mit der die bisherigen Regeln für Migration in die Europäische Union deutlich verschärft werden, beschlossen werden. Davor hatten sich die Mitgliedstaaten im Dezember nach langer Debatte mit dem Europaparlament grundsätzlich auf die umstrittene Reform geeinigt.

Kassensturz. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) stellt heute in Wien ihren Jahresbericht vor und nimmt zur aktuellen Lage des Finanzmarktes Stellung. Außerdem wird die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bei einer Pressekonferenz die Frage beantworten, wie Österreichs Außenwirtschaft durch die Pandemie- und Inflationsjahre gekommen ist. >> Wann kommt das Wirtschaftswachstum zurück?

Ermittlungen gegen „Letzte Generation“. Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen die „Letzte Generation“ ist ein weiterer Vorwurf gegen die Klimaschutzbewegung publik geworden. Die Behörde hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Verleumdung gegen drei Aktivistinnen der Gruppe eingeleitet, nachdem ein entsprechender Anfallsbericht Anfang April eingegangen ist. Die Frauen hatten sich über ihre Behandlung in Polizeigewahrsam beschwert. >> Mehr dazu

4Gamechangers. Ab heute kommen für vier Tage „Unternehmer, Influencer, Rebellen, Visionäre und bedeutende Persönlichkeiten“ beim 4Gamechangers Festival in der Marx Halle Wien für einen zukunftsorientierten Austausch zusammen. Erwartet werden u.a. Oscar-Preisträgerin Charlize Theron und Bestsellerautor Sebastian Fitzek.

Schiffchen versenkt. Orcas haben eine Segeljacht in der Nähe von Gibraltar versenkt. Die zwei Besatzungsmitglieder der 15 Meter-Jacht „Alborán Cognac“ hätten Sonntagfrüh zunächst dumpfe Schläge gegen den Rumpf wahrgenommen. Dabei sei das Ruderblatt beschädigt worden. Als dann Wasser in das Boot eingedrungen ist, hätten die Segler einen Notruf abgesetzt. Die Wale wollten wahrscheinlich nur spielen, sagen Forscher. >> Mehr dazu