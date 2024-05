Verwunderung bei ÖFB-Boss Mitterdorfer über neue Nationalstadion-Pläne

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer hält an einer Lösung in Wien fest.

Das ewige Thema Nationalstadion für Österreich ist um ein Kapitel reicher. ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer reagiert auf einen Vorstoß aus der Steiermark.

Im Österreichischen Fußballbund herrscht Verwunderung. „Ich habe den Herrn Landeshauptmann Anfang Mai beim Cupfinale getroffen, da hat er mich nicht darauf angesprochen“, sagte ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer am Montag – und reagierte damit auf die vor wenigen Tagen getätigten Aussagen von Christopher Drexler, das bis 2030 gewünschte Nationalstadion in die Steiermark zu holen.

Bei Mitterdorfer habe sich auch seither niemand wegen dieser Pläne gemeldet. „Mir ist nur bekannt, dass es irgendwo in der Umgebung von Unterpremstätten (südlich von Graz, Anm.) sein soll“, sagte er. Nicht zuletzt aufgrund der offenen Fragen betreffend der Erreichbarkeit des neuen Standorts hielt der ÖFB-Boss fest: „Unser erster Ansprechpartner ist die Stadt Wien. Wir sind seit Monaten in einem intensiven und guten Diskussionsprozess mit unseren Partnern bezüglich einer Weiterentwicklung des Ernst-Happel-Stadions. Da ist die Erreichbarkeit toll, zwei Millionen Menschen leben rundherum.“

„Lästig bleiben“

Doch auch für Wien existiere im Moment noch kein klares Konzept. „Weil alle Fachverbände eingebunden sind. Es soll ja nicht nur ein Fußballstadion, sondern auch ein Stadion für viele weitere Sportarten und Konzertbetreiber werden.“ Die Suche nach Investoren gehe zudem unvermittelt weiter. Im Austausch mit der Stadt Wien sowie dem Bund wolle Mitterdorfer versuchen, „ein bisschen lästig zu bleiben“, erklärte er. In diesem Sinne gelte es, die Nationalratswahl abzuwarten.

So oder so wird ein neues Nationalstadion in der Steiermark schwer zu realisieren sein. Wenngleich der Verbandschef festhielt: „Grundsätzlich steht der ÖFB jeder Initiative, die dazu führt, dass Sportinfrastruktur entsteht oder weiterentwickelt wird, sehr positiv gegenüber. (stm)