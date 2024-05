(Rechts-)Extremisten besiegen, nicht verbieten

Der deutsche Verfassungsschutz beobachtet die Parlamentspartei AfD und bezeichnet sie öffentlich als „rechtsextremen Verdachtsfall“. Ein Gericht gab dieser Einstufung nun in zweiter Instanz recht. In Österreich kann man über solchen Eifer nur staunen.

Wer diese Tage auf die deutsche Politblase blickte, merkte wieder einmal: Alles kann politisch sein, sogar der Fußball. Es ging um den FC Bundestag, eine Gruppe deutscher Parlamentarier, die am Wochenende in die Schweiz zur Parlamentarier-Europameisterschaft fuhr. Auch der Rechtsaußen von der AfD wollte mit. Nur: Die anderen Bundestagler wollten keinesfalls mit einem wie ihm in ihrer Mannschaft auflaufen. Ganz ausschließen konnten sie ihn aber auch nicht, schließlich sitzt er am Ende rechtens im Parlament. Die Lösung: Der AfD-Mann kam mit nach Bern. Aufgestellt wurde er aber nicht. Der Rechte sollte den Rasen nicht betreten.