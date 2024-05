Ulli Sima: Michaelerplatz „ist nicht mehr zu stoppen“

3 Fragen an

3 Fragen an

Die Wiener Planungsstadträtin Ulli Sima verteidigt im Gespräch mit der „Presse“ den Start für den Umbau des Wiener Michaelerplatzes. Von harter Kritik daran seitens des Denkmalbeirats im Bundeskanzleramt zeigt sie sich überrascht.

Nichts weniger als eine Neuplanung, „zumindest aber eine Revision der Pläne“ für den neuen Michaelerplatz: Das fordert der hochrangig besetzte Denkmalbeirat, der im Bundeskanzleramt angesiedelt ist.

Die Kritik am Setzen von Bäumen und dem Installieren eines Wasserspiels auf dem historischen, nach der Michalerkirche benannten Platz ist fundamental. Dieses von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) politisch zu verantwortende Projekt zerstöre die Architektur des Platzes, so das Urteil der Experten aus Architektur, Denkmalschutz und Stadtgestaltung. Und der Status der Wiener Innenstadt als Weltkulturerbe stehe dadurch erneut in Gefahr. Derzeit wird intensivst versucht, Wien wegen des Heumarkt-Projekts von der Roten Liste gefährdeter Welterbe-Stätten zu bekommen.

So in etwa soll der Michaelerplatz künftig aussehen. ZOOM visual project gmbh

Frau Stadträtin Ulli Sima, stoppen Sie die Michaelerplatz-Umgestaltung nach der Ablehnung durch den Denkmalbeirat?

Das Projekt ist nicht mehr zu stoppen. Wir haben darüber jahrelang mit allen Gruppierungen den Dialog geführt, mit dem Bundesdenkmalamt, den Fiakern, den Taxlern, der Kirche, den Anrainern, dem Bezirk und viele, viele Runden gezogen.

Sind Sie überrascht über die harte Kritik?

Die Kritik überrascht mich. Für mich ist das Bundesdenkmalamt die höchste Instanz. Ich will immer, dass alle glücklich mit einem Entwurf sind. Das ist nichts, was wir aus der Hüfte geschossen haben. Das Bundesdenkmalamt war involviert und hat bescheidmäßig bestätigt, dass es zufrieden mit dem Projekt ist. Man kann heute keinen Platz neu gestalten, der nicht begrünt ist, das akzeptieren die Bürgerinnen und Bürger nicht. Manchen gehen unsere Pläne für den Michaelerplatz sogar noch zu wenig weit.

Ziehen Sie aus dem Projekt Lehren? Was würden Sie anders machen?