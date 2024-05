60 Jahre Gastarbeiter: Eine Erfolgsgeschichte

Heute vor 60 Jahren öffnete Österreich die Tür für Gastarbeiter aus der Türkei. Sie kamen, um zu gehen. Sind aber geblieben.

De ersten von ihnen durften nicht einmal ihre Wohnung, ihren Wohnort und ihre Arbeitsstelle aussuchen. Sie wurden als Teil eines Apparats gesehen, einer Maschine. Die Rede ist von jenen türkischen Männern und Frauen, die im Zuge des am 15. Mai 1964 unterzeichneten Gastarbeiteranwerbeabkommens mit der Türkei nach Österreich gekommen sind, um den Mangel an Arbeitskräften auszugleichen. Das Abkommen sah ein Rotationsmodell vor – die Arbeiter sollten nach ein, zwei Jahren zurückkehren und der nächsten Tranche weichen. Daher gab es keinerlei Integrationsangebote. Von den „Gästen“ wurde nicht einmal erwartet, Deutsch zu lernen. Die Geräte in den Fabriken konnten sie auch ohne zu sprechen bedienen.

Ein Plan, der nicht aufging. Die – für einen Neustart in der Türkei gesetzten – Sparziele der Arbeiter waren unrealistisch, sie wollten länger bleiben. Was sie auch durften, denn sie wurden länger gebraucht als gedacht. Es folgte die Zeit der Familienzusammenführungen. Nachkommende und in Österreich geborene Kinder gingen hier zur Schule, an eine Rückkehr in die Türkei war schon bald nicht mehr zu denken. Die meisten blieben. Aus wenigen Jahren wurde eine zweite Heimat – für den Großteil der zweiten, dritten und vierten Generation sogar die einzige.

Integration bedeutet Reibung

Dass die öffentliche Debatte über diesen Teil von Österreichs Geschichte zumeist über – zweifellos bestehende – Defizite in der Integration, politischen Islam sowie Parallel- und Gegengesellschaften geführt wird, wird den vergangenen 60 Jahren nicht gerecht. Denn rasche und reibungslose Integration gibt es nicht, Integration bedeutet immer Reibung und Konflikt. Vor allem dann, wenn die zu integrierenden Personen eine andere Religion, Kultur und Lebensweise haben.

Vor diesem Hintergrund ist Österreichs Gastarbeiterkapitel im Kern eine Erfolgsgeschichte. Insbesondere aus zwei Gründen. Zum einen haben die mindestens (weltweit) sieben Millionen außerhalb der Türkei lebenden Türken ihren Verwandten und Bekannten in der Türkei neue Perspektiven eröffnet. Kaum jemand in der Türkei hat keine Angehörigen im Ausland – und selbstverständlich besuchen sie diese regelmäßig – und werden besucht. Dieser kulturelle Austausch ist von unschätzbarem Wert und in der Türkei alles andere als üblich. Denn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung verlässt das Land zu Urlaubszwecken. Ohne die Gastarbeiter und ihre Nachkommen gäbe es de facto gar keinen direkten Austausch mit anderen europäischen Ländern. Wer weiß, in welche Richtung sich die Türkei dann entwickelt hätte.

Der Blickwinkel der Mehrheitsgesellschaft

Zum anderen – und das ist aus österreichischer Sicht der wichtigere Grund – hat die Gastarbeitergeneration eine Schicht aus gebildeten und reflektierten Personen hervorgebracht, die Themen wie Zuwanderung, Integration, Assimilation, Fremdenfeindlichkeit, Alltagsrassismus und Mikroaggressionen noch qualifizierter aufs Tapet bringen können. Und zwar aus dem Blickwinkel der Mehrheitsgesellschaft, der sie mittlerweile auch selbst angehören. Mit dem Ziel, differenziert, kontrovers und zukunftsgerichtet darüber zu reden. Denn in einem Land wie Österreich, das aus demografischen Gründen auf – kontrollierte und nach eigenen Regeln stattfindende – Zuwanderung nicht verzichten kann, werden diese Themen stets aktuell und relevant bleiben. Selbstverständlich gibt es in Österreich im Allgemeinen und in Wien im Speziellen massive Herausforderungen bei der Integration von zugewanderten Menschen aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, dem Maghreb, aber auch aus der Türkei und den Balkan-Staaten. Ein Resultat jahrzehntelanger politischer Versäumnisse. Bei der Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen auf die Expertise von Personen zurückgreifen zu können, die alle Facetten davon persönlich kennengelernt haben, ist eine wertvolle Ressource, von der Österreich profitieren kann

Das Konzept der Gastarbeiter ist daher nicht gescheitert. Die vergangenen 60 Jahre waren trotz aller kleineren und größeren Rückschläge erfolgreich. Und die nächsten 60 Jahre könnten noch erfolgreicher sein.

E-Mails an: koeksal.baltaci@diepresse.com