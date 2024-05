Schule in Wiener Neustadt im Distance-Learning wegen Amok-Drohung

Die Klassenzimmer der HAK HAS Wiener Neustadt bleiben am Dienstag leer.

Die Klassenzimmer der HAK HAS Wiener Neustadt bleiben am Dienstag leer. Clemens Fabry

Die Drohung wurde an eine Toilettentür geschrieben. Die 20 Schüler, die am Dienstag ihre Reife- und Diplomprüfung ablegen, tun das vor Ort unter Schutz von Polizei und Sicherheitsleuten.

Die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie und Handelsschule in Wiener Neustadt werden am Dienstag zu Hause unterrichtet. Grund ist eine Amoklauf-Drohung, wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichten. Die Polizei und ein Sicherheitsdienst sind seit Montag in der Bildungseinrichtung und kontrollieren die Lage.

Die Drohung wurde offenbar an eine Toilettentüre geschrieben, wie es auch schon öfter an anderen Schulen der Fall war. Vergangene Woche gab es an einer Schule in Tulln zu Beginn der Matura etwa eine ähnliche Drohung.

Kein Kavaliersdelikt

Auch die Ankündigung in Wiener Neustadt kam genau zum Tag der Reife- und Diplomprüfung. Die 20 Prüflinge werden sie trotzdem vor Ort unter dem Schutz von Polizei und Sicherheitsdienst ablegen. Wer für die Drohung verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

In den letzten Jahren ist es in Schulen immer wieder zu Amok- oder Bombendrohungen gekommen. Taten folgten dabei aber nie. Es dürften großteils Nachahmungstaten sein. Die Polizei betont aber, dass es sich dabei um kein Kavaliersdelikt handelt, sondern um eine Straftat. (red.)

