Verbleib von Thomas Tuchel beim FC Bayern plötzlich wieder Thema

Ein Verbleib von Trainer Thomas Tuchel beim als deutscher Fußball-Meister entthronten FC Bayern München soll laut Medienberichten trotz vereinbarter Trennung zum Saisonende nicht ausgeschlossen sein.

Wie Sky am Montag berichtet, sollen die Kapitäne von Bayern München, Manuel Neuer und Thomas Müller, aktiv an die Vereinsverantwortlichen herangetreten sein, um sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel starkzumachen.

Demnach sollen auch Leroy Sane, Harry Kane, Eric Dier oder Jamal Musiala gern weiter mit dem Trainer weiter zusammenarbeiten wollen. Auch nach Bild-Informationen sei eine Weiterbeschäftigung des 50-Jährigen wieder ein Thema, einige Spieler hätten sich für ihn ausgesprochen. Tuchel, der eigentlich noch einen Vertrag bis 2025 hat, war rund um sein letztes Münchner Heimspiel am Sonntag gegen Wolfsburg (2:0) nicht offiziell verabschiedet worden war. Sportvorstand Max Eberl wollte aber nicht auf Spekulationen um eine Weiterbeschäftigung eingehen.

Zahlreiche Absagen

Die Vereinbarung, dass Tuchel den Verein im Sommer verlasse, sei bei seinem Amtsantritt im März bereits geschlossen gewesen, sagte der 50-Jährige. Eberl ärgert es, dass die Suche nach einem Nachfolger für Tuchel immer noch nicht beendet ist. Leverkusens Meistercoach Xabi Alonso sowie Deutschlands und Österreichs Nationaltrainer Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick sehen ihre Zukunft nicht in München. Laut Medien gilt der frühere Bayern-Coach Hansi Flick als ein Kandidat, ebenso wie Roberto De Zerbi vom Premier-League-Klub Brighton.

Namen von möglichen neuen Trainern kommentierte Eberl wie gewohnt nicht. „Ich werde keinen einzigen Namen kommentieren, bis wir wirklich die Tinte trocken haben und der Trainer unterschrieben hat“, sagte Eberl. Dem TV-Sender Sport1 zufolge wird Flick aber „sehr wahrscheinlich nicht“ wieder Trainer in München. „Jetzt ist es so, dass wir natürlich versuchen müssen, den besten immer noch zu finden. Da führen wir Gespräche, sagte Eberl. „Wir führen Gespräche und wollen versuchen, so schnell wie möglich den neuen Trainer zu finden.“ (APA)