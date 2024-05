Alles an Bord: Die neue Weltzeituhr von Patek Philippe

Wer mit der Weltzeituhr „5330G-001“ von Patek Philippe auf Reisen geht, hat erstmals auch eine Datumsanzeige an Bord. Diese zeichnet sich durch eine patentgeschützte Weltpremiere aus.

Mit dem Aufkommen der ersten transatlantischen Passagierflüge produziert Patek Philippe auch Weltzeituhren. Die Referenz „515 HU“ („Heure Universelle“) aus dem Jahr 1937 gilt als die erste der Manufaktur und lieferte bereits die ständige Anzeige der Uhrzeiten in allen 24 Zeitzonen. 1999 schrieben die Genfer die Weltzeit-Zeitrechnung neu - dank einem exklusiven patentierten Mechanismus, der für einen besonders hohen Nutzwert sorgt: Bei der Ankunft in einer neuen Zeitzone betätigt der Reisende den Drücker bei zehn Uhr so oft, bis der zugehörige Referenzort auf der Zwölf-Uhr-Position steht. Die 24-Stunden-Scheibe springt dabei mit, sodass die Uhrzeiten der 24 Standardzeitzonen weiterhin korrekt angezeigt werden. Gleichzeitig springt der Stundenzeiger in Stundenschritten, sodass auch er die korrekte Zeit am Zielort darstellt.

Zum ersten Mal besteht bei Patek Philippe der Datumszeiger - mit rotem Anzeigesegment - aus Glas. Hersteller

Was allerdings bisher fehlte, war eine Datumsanzeige. Und zwar eine, die sinnvollerweise mit der bei zwölf Uhr ausgewählten Zeitzone gekoppelt ist und bei einem Überschreiten der Datumsgrenze in beide Richtungen schaltet. Das ist eine technische Schwierigkeit, die Patek Philippe erst im vergangenen Jahr lösen konnte: Zur Watch Art Grand Exhibition im Juni 2023 in Tokio präsentierte die Genfer Manufaktur die Referenz „5330G-010“, eine weißgoldene Weltzeituhr mit pflaumenfarbenem Guilloche-Zifferblatt in limitierter Auflage von 300 Exemplaren, die eben dieses kleine mechanische Wunder vollbrachte. Nun wird die patentierte Technik, die Teil des damals neu vorgestellten Automatikkalibers 240 HU C ist, fester Bestandteil der laufenden Kollektion. Die neue Weltzeituhr trägt die Referenznummer „5330G-001“, kommt ebenfalls im Weißgoldgehäuse, bietet aber durch ihr carbonartig geprägtes blaues Zifferblatt und das farblich passende Kalbslederband im Jeans-Look eine deutlich modernere Optik.

KOMPLEX

Der Datumsmechanismus, der beim Schalten das Uhrwerk niemals beschädigen kann, beruht auf einem Modul für das Kaliber 240 HU, für das allein 70 Einzelteile vonnöten sind. Kernstück ist ein patentiertes Zentraldifferenzial mit zwei konzentrischen Sternrädern. Wenn sich das äußere Sternrad mit größerem Durchmesser und 62 Zähnen im Uhrzeigersinn dreht, bewegt sich der Datumszeiger um einen Tag weiter. Dreht sich das innere Sternrad mit 31 Zähnen im Uhrzeigersinn, springt der Datumszeiger um einen Tag zurück. Drehen sich beim Betätigen des Korrekturdrückers beide Räder im Uhrzeigersinn, so lässt sich der Zeiger zusammen mit der Ortsscheibe, der 24-Stunden-Scheibe und dem Stundenzeiger korrigieren. Um die restlichen Anzeigen nicht zu beeinträchtigen, besteht der Datumszeiger aus Glas – eine weitere Premiere bei Patek Philippe. Da der Zusatzmechanismus das Automatikkaliber nur 0,7 Millimeter höher macht, bleibt das Werk mit insgesamt 4,58 Millimetern immer noch sehr flach und findet in der eleganten, 11,57 Millimeter hohen Weißgoldgehäuse problemlos Platz. Der Durchmesser der organisch geformten Uhrenschale mit ihren abgestuften Bandanstößen beträgt 40 Millimeter. Mit der Referenz „5330G-001 hat Patek Philippe die Weltzeit-Zeitrechnung jedenfalls einmal mehr weitergeschrieben.