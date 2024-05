Mütter, Meere und Machtverhältnisse

Drucken

Forschend. Böhm betrachtet Theater als experimentellen Raum, die Performer sind immer auch sie selbst. • Diana Pfaffmatter / Schauspielhaus Zürich.

Leonie Böhm macht aus Kim de l’Horizons preisgekröntem „Blutbuch“ ein „Blutstück“. Eine Suche nach neuen Sichtweisen.

Welches Erbe tragen wir in uns? Welche Machtsysteme oder Flüche? Und wie können wir denen ein Ende ­setzen? Fragen wie diese beschäftigen Kim de l’Horizon im „Blutbuch“ auf sehr originelle Weise. Die nonbinäre Protagonistenperson hat Angst vor den leeren „Truckli“ (Schachteln) bei ihrer Grossmeer (Großmutter), sie schreibt an gegen die „body negativity“, deren Ursprung sie in der christlich-zentraleuropäischen Kultur verortet, sowie gegen Schweigen, Scham und Scheinheiligkeit. Und das in einer ziemlich drastischen und bildreichen Sprache, die, mit Schweizer Dialektausdrücken und zahlreichen Neologismen („jemensch“) versehen, einen eigenen Sog entwickelt. Die Wiener Festwochen bringen das „Blutbuch“ nun als „Blutstück“ auf die Bühne. Die Koproduktion mit dem Schauspielhaus Zürich hatte dort im ­Februar Premiere und wurde sogar von der konservativen „NZZ“ als „faszinierender Auftritt“ gelobt.