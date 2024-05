Nur wer die ÖBB anlügt, bekommt einen Sitzplatz für Kinder

Kinder unter sechs Jahren fahren gratis mit den ÖBB. Dadurch sieht das System auch keine Sitzplatzreservierung für sie vor. Nur wer schwindelt, bekommt einen Platz.

Es war dann doch eine Überraschung. Eine Pariser Familie, zwei Erwachsene, drei Kinder, musste kurzfristig vergangenen Sonntag mit dem Zug von Linz zum Flughafen Wien fahren. Zum Glück konnten noch rasch heiß begehrte Zugtickets inklusive Sitzplatzreservierung ergattert werden.

Wegen Christi Himmelfahrt gab es ein starkes Reisewochenende, ohne Sitzplatzreservierung geht an solchen Wochenenden nichts. Die Züge sind rappelvoll. Wer aber keine Reservierung hat, dem droht, des Zuges verwiesen zu werden – wie die ÖBB das nicht nur einmal bereits vollzogen haben.

Alter des Kindes muss angegeben werden

Besser also eine Reservierung kaufen: Das System leitet auch nutzerfreundlich durch den Ticketkauf. Das Alter der Kinder muss gleich zu Beginn eingegeben werden, inklusive später der Name eines Erwachsenen. Schließlich kommt die Option, einen Sitzplatz zu reservieren: natürlich! Von den vollen ÖBB-Zügen haben sogar die Pariser schon gehört.

Vor dem Kauf kann man die Ticketauswahl kontrollieren: Abfahrt, Ankunft, Zugnummer, Zahl der Reisenden (2 Erwachsene, drei Kinder), Extra-Gebühr für die Reservierung, alles ist auf den ersten Blick angegeben. Passt. Für über 120 Euro erstehen die Eltern das Ticket. Umso größer ist die Überraschung, als man kurz vor der Abfahrt das Ticket-Pdf herunterlädt (Auf Anregung der ÖBB so spät, weil man es sonst nicht mehr ändern kann):

Genervte Kinder, Eltern, Mitreisende

Es gibt nur vier reservierte Plätze. Für die Vierjährige sehen die ÖBB keinen Sitzplatz vor. Für die Siebenjährige und den Neunjährigen sehr wohl. Das bestätigen auch die ÖBB selbst. Bis zum Alter von sechs Jahren fährt ein Kind gratis. Damit hat es aber auch keinen Anspruch auf einen Sitzplatz bei einer Reservierung. Auf Nachfrage bei der ÖBB-Hotline heißt es, dass man ja noch einen zusätzlichen Sitzplatz reservieren könnte oder – das Kind auf dem Schoss der Eltern Platz nehmen kann. Doch letzteres gestaltet sich in der Praxis schwierig.

Erstens, weil Mutter oder Vater wohl eher weniger Lust haben, ein vierjähriges oder sogar fast sechsjähriges Kind mehr als zwei Stunden auf den Knien zu balancieren. Zweitens, weil auch ein Kind unter sechs Jahren mit zunehmendem Alter wohl kein Interesse daran hat, auf dem Schoss der Eltern zu sitzen. Vor allem, wenn es sieht, dass die Geschwister sehr wohl einen Platz haben. Drittens, weil sich auch wohl Mitreisende weniger freuen, wenn sie neben einem Erwachsenen mit quengelndem Kind eingezwickt sitzen.

Das System lässt die Reservierung nicht zu

Bleibt die Option, einen Sitzplatz zu reservieren: Nur ist das gar nicht möglich. Wer nämlich einen zusätzlichen Sitzplatz für ein Kind unter sechs Jahren reservieren will, der kann das nicht. Das System lässt es nicht zu.

Man muss die ÖBB anlügen: Denn erst, wenn man sein Kind älter gemacht hat oder kurzfristig zum Erwachsenen erklärt hat, kann man eine Reservierung kaufen. Dass diese Sitzplatzreservierung freilich nicht automatisch neben der der Eltern ist, ist noch einmal ein eigenes Kapitel.

Auch wenn man möchte: Für ein Kind unter sechs Jahren kann man bei den ÖBB keinen Sitzplatz reservieren. privat

ÖBB-Regel: Kinder sollen auf dem Schoß der Begleitperson mitreisen

Seitens der ÖBB will man auf Nachfrage der „Presse“ auf dieses Buchungsproblem erst gar nicht eingehen, sondern verweist darauf, dass Kinder unter sechs Jahren auf dem Schoß der Eltern ihren Platz finden sollen: „Für kostenlos beförderte Kleinkinder (gemäß der Kinderaltersgrenzen der jeweiligen Bahnunternehmen) besteht grundsätzlich kein Anspruch auf einen Sitzplatz. Es ist vorgesehen, dass Kleinkinder am Schoß einer Begleitperson mitreisen. Zudem besteht kein erhöhtes Sicherheitsrisiko, wenn die Kinder am Schoß mitreisen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Dass man im Buchungssystem erst gar nicht auf diese Tatsache hingewiesen wird, sieht man nicht als Problem: „Vor Buchungsabschluss bzw. vor der Zahlung bitten wir unsere Kund:innen, die gewählten Angebote zu prüfen, ob diese auch dem Reisewunsch entsprechen. Unter „Angebots- und Preisdetails“ informieren wir unsere Kund:innen über alle Details. Hier ist auch ersichtlich, dass lediglich Sitzplätze für erwachsene Personen bzw. das Kinder über 6 Jahre gebucht werden.“

Keine Erklärung online

Die ÖBB möchten, heißt es in der Stellungnahme weiter, Familien mit Kleinkindern entlasten und empfehlen daher Informationen zu „Reisen mit Kindern“, die online abrufbar sind. Dort steht allerdings auch nicht, dass man für Kinder unter sechs Jahren keinen Sitz reservieren kann – und die ÖBB möchten, dass sie auf dem Schoß der Eltern Platz finden. Dafür heißt es dort: „Gönnen Sie sich und Ihren Kindern eine richtig entspannte Reise.“

Das Problem ist jedenfalls schon länger bekannt: Seit 2017 moniert die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte, eine unabhängige Schlichtungsstelle, das Problem mit den Sitzplätzen für Kindern, wie online nachzulesen ist. Angeblich haben die ÖBB auch Lösungen zugesagt. Doch die lassen offenbar noch auf sich warten.

Die Pariser Familie hatte jedenfalls großes Glück. Der freundliche Schaffner am Bahnsteig – ums Englische auch nicht verlegen – eilte spontan zur Hilfe im vollen Zug. Er erklärte den äußerst grantigen Fahrgästen, die die reservierten vier Plätze der fünfköpfigen Familie eingenommen hatten, dass sie leider ihre Plätze freigeben müssen und half noch, einen fünften Platz für die Vierjährige zu finden.