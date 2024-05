Rotes Kreuz errichtet Feldspital in Rafah

200 Menschen sollen täglich im Krankenhaus in der umkämpften Stadt versorgt werden. Österreichs Rotes Kreuz stellt eine Wasseraufbereitungsanlage zur Verfügung.

Die Lage ist verheerend. Mehr als eine Million Menschen haben in Rafah im Süden des Gazastreifens Zuflucht gesucht. Nun werden auch die Kämpfe in der Stadt an der Grenze zu Ägypten heftiger. Israels Streitkräfte wollen die letzten Rückzugsbasen der Hamas in Rafah zerschlagen. Nach Schätzungen der UNO sind bereits 450.000 Menschen aus der Stadt geflohen.

Nun hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) ein Feldspital in Rafah errichtet. Das gab das Rote Kreuz am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Das Krankenhaus hat mehr als 60 Betten sowie eine Ambulanz. Täglich sollen hier rund 200 Personen versorgt werden. Am Wochenende sei in dem Spital bereits das erste Baby per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht worden.

Die Rot-Kreuz-Gesellschaften aus elf Ländern unterstützen des Projekt des IKRK. Darunter ist auch Österreichs Rotes Kreuz. Es stellt die Wasseraufbereitungsanlage zur Verfügung. „Für die Versorgung Kranker und Verletzter ist sauberes Wasser von entscheidender Bedeutung“, wird Rot-Kreuz-Präsident Gerald Schöpfer in der Aussendung zitiert. Dabei gehe es nicht nur um Trinkwasser, sondern auch um Wasser für die medizinische Behandlung oder die Reinigung von Utensilien. Verschmutztes Wasser könne zu gefährlichen Infektionen und damit zum Tod der ohnehin schon geschwächten Patientinnen und Patienten führen.

„Schützen Sie medizinische Einrichtungen“

Das israelische Militär hat bei seinem Vormarsch in Rafah erneut Evakuierungsanweisungen für die Zivilbevölkerung erteilt. Israel müsse dafür sorgen, dass die Zivilisten „zu jeder Zeit überlebensnotwendige Dinge und Unterkünfte erhalten“, verlangt Rot-Kreuz-Präsident Schöpfer. „Wer Rafah nicht verlassen kann, darf nicht zur Zielscheibe werden.“ Und Schöpfer appelliert an alle Kriegsparteien im Gazastreifen, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. „Schützen Sie medizinische Einrichtungen und das Gesundheitspersonal. Keine Patientin, kein Patient darf im Krankenhaus getötet werden. Keine Ärztin, kein Krankenpfleger dürfen sterben, während sie Leben retten.“ (red.)