Frankreich zieht globale Investoren an. Im Bild: Der Eiffelturm in Paris.

Frankreich zieht globale Investoren an. Im Bild: Der Eiffelturm in Paris. Imago

Wenn internationale Konzerne nach Europa gehen, investieren sie vor allem in Frankreich. Heuer entstehen Tausende neue Jobs. Wer investiert wo und wie viel?

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montag Auslandsinvestitionen von Amazon, Microsoft und Co. in Höhe von mehr als 15 Milliarden Euro angekündigt. Damit bleibt das Land laut einer EY-Rangliste das wichtigste Ziel für globale Investoren in Europa.

Die Projekte wurden auf dem jährlichen “Choose France”-Gipfel angekündigt, zu dem 180 Führungskräfte ins Schloss von Versailles geladen wurden. Die Veranstaltung, die nun schon zum siebten Mal stattfindet, ist ein wichtiger Teil von Macrons Bemühungen, das Land nach einer langen Phase des wirtschaftlichen Niedergangs wieder zu industrialisieren und mehr ausländische Investitionen anzuziehen. Sie sollen helfen, die französische Wirtschaft anzukurbeln und Paris nach dem Brexit als europäisches Finanzzentrum zu etablieren. Wer aber investiert wie viel und wo?