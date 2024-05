Olena Selenska sprach am Montag auch mit Serbiens Präsiden Aleksander Vučić.

Als Seiltänzer zwischen Ost und West verwehrt sich Serbien konsequent gegen Russland-Sanktionen. Nun ist es ein Besuch aus Kiew, mit dem der russophile EU-Anwärter ausnahmsweise Moskau verstimmt: Russland ist über die Belgrad-Visite der ukrainischen Präsidentingattin Olena Selenska nicht erbaut.

Belgrad. Wo zwei Staatschefs einander eher meiden, findet sich immer eine diplomatische Dritte: Mitten während der russischen Militäroffensive in ihrer Heimat kam die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska am Sonntag zu einem überraschenden Zweitagesbesuch im russophilen Serbien an.

Ob beim gemeinsamen Besuch der Nationalbibliothek oder der Belgrader Kalemegdan-Festung: Die Bilder der ukrainischen First Lady beim launigen Plausch mit ihrer Gastgeberin Tamara Vučić haben nicht nur bei den Medien der Region für Erstaunen gesorgt, sondern bei Russlands Kommentatoren auf diversen Internetplattformen für regelrechte Empörung gesorgt.