Steuerberatung ist auch im Jubiläumsjahr weiblich

Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

Am 14. Mai wurden zum zehnten Mal in Folge die begehrten Awards überreicht. In vier der insgesamt sieben Fachkategorien wurden Steuerberaterinnen ausgezeichnet.

Traditionell fand auch in der zehnten Ausgabe des „Steuerberater:in des Jahres“-Awards die feierliche Verleihung der renommierten Preise in den Wiener Sofiensälen statt. Awards gab es für Fachexpert:innen in insgesamt sieben Kategorien, dazu gesellten sich die neun Auszeichnungen in der Kategorie „Allrounder Bundesland“, der „Rookie of the Year“-Award und Lebenswerk. Das Ergebnis der Fachjurysitzung: Nicht zum ersten Mal haben Frauen die Männer hinter sich gelassen, in vier der sieben Kategorien gab es eine Gewinnerin.

Hart umkämpfte Kategorien

Österreichs größte Kanzleien konnten heuer mehrere Fachkategorien für sich entscheiden. Den Hattrick feierte BDO: Bei der neuen Fachkategorie „Medizinische Berufe“ holte Maria Berger den Award, bei „Freie Berufe“ Jacqueline Ruckenstuhl, dazu gesellte sich eine Auszeichnung in der Kategorie „Allrounder Steiermark“ für BDO Graz. Mit Deloitte konnte eine zweite führende internationale Kanzlei ihre „Awardsammlung“ um zwei wichtige Trophäen erweitern. Gabriele Holzinger wurde in der Fachkategorie „Internationales und Konzernsteuerrecht“ ausgezeichnet, das Team von Deloitte-MPD-QUINTAX in der Kategorie „Allrounder Salzburg“.

Neue Awards

Auch das Team der oberösterreichischen Kanzlei Raml und Partner ging mit einem neuen Award nach Hause, Geschäftsführer und WIFI-Bundeskurator Markus Raml wurde in der Fachkategorie „Kleine und mittlere Unternehmen“ ausgezeichnet. Denn nicht nur Kanzleien mit einem breiten internationalen Netzwerk können beim Wettbewerb Erfolge feiern. So holte Katharina Pinter, Partnerin Stingl-Top Audit, Vortragende ARS Akademie und Mitherausgeberin der Fachzeitschrift „Immoaktuell“ nach 2021 erneut den Award in der Fachkategorie „Immobilien- und Bauwirtschaft“. Weitere Erfolge feierten die Kanzleien Grant Thornton Austria sowie Alpen-Adria Steuerberatung, Partner des Grant-Thornton-Netzwerkes in Klagenfurt. Richard Prendinger, Leiter des Kompetenzteams Private Wealth von Grant Thornton Austria, wurde in der Kategorie „Private Clients“ ausgezeichnet. Ulrich Kraßnig, Geschäftsführer Alpen-Adria Steuerberatung, konnte in der Fachkategorie „Umgründungen“ reüssieren.

„Rookie of the Year“

Mit dem Sonderpreis „Rookie of the Year“ wird der oder die beste Absolventin oder Absolvent der Steuerberater:innenprüfung gewürdigt. Heuer holte diesen Award Michael Reiter. Er ist Geschäftsführer der Kanzlei ECA Mag. Reiter & Partner in Gröbming. „Weil unsere Tätigkeit auf Vertrauen beruht, hoffe ich, dass das Vertrauen in meine Person durch den Award zusätzlich gestärkt wird“, so Reiter – überreicht wurde die Trophäe traditionell von LexisNexis und Herbert Houf, Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW).