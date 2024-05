ÖBB laden zum Job-Shopping ein

Aufgrund des Generationenwandels suchen die Österreichischen Bundesbahnen alleine 2024 rund 3.400 neue Kollegen und Kolleginnen. Dafür nutzen sie eine untypische Recruiting-Maßnahme.

Die ÖBB müssen einen niederschwelligen Zugang für Interessierte ermöglichen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So eröffnen sie am Montag den ersten ÖBB Job Shop am Bahnhof Wien Mitte im Einkaufszentrum The Mall beim Reisezentrum. Vor Ort informieren Recruiter über die 131 Berufsbilder der Bahn und helfen bei Unsicherheiten im Bewerbungsprozess. Mindestens zwei Ansprechpersonen sind zu den Öffnungszeiten vor Ort.

Die Ideen dahinter erklärt Martina Hacker, ÖBB Konzernpersonalchefin, bei der Eröffnung: „Wir wollen den Zugang zu ÖBB Jobs für die Menschen so unkompliziert wie möglich gestalten. Der direkte (Erst-)Kontakt bietet Vorteile: So kann die Bewerbungsphase für beide Seiten vereinfacht werden und eine falsche Erwartungshaltung vermieden werden. Man lernt sich von Beginn weg besser kennen.“ Der Job Shop sei somit eine kreative Idee, um viele Menschen in den Konzern zu bringen.

Besonders interessant seien die monatlichen Themenabende, an denen Mitarbeitende aus dem Job-Alltag erzählen. Die Einblicke werden immer Donnerstags liefern. Der erste Thementag ist der „Lokführer:innen-Tag“ am 23. Mai. 2024. (ere)