Raml und Partner baut Award-Sammlung aus

Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

Markus Raml hat der Steuerberatung ein Denkmal gesetzt: Der Geschäftsführer von Raml und Partner eröffnete heuer mit dem MaRa in Linz das erste Steuermuseum Mitteleuropas. Das Museum, das der Öffentlichkeit alles rund um Steuern spannend und unterhaltsam näherbringen soll, ist interaktiv gestaltet: Am eigenen Smart­phone haben die Besucher:innen die Möglichkeit, die Welt der Steuern auch zusätzlich zu den Exponaten zu erkunden. Zentraler Bestandteil des Museums ist zudem ein Quizterminal, wo die Besucher:innen spielerisch ihr Wissen zum Thema Steuern testen können. Das Ergebnis wird wohl in den meisten Fällen bestätigen, warum es Steuerberater:innen braucht.

Neue Auszeichnung

„Die Schnelligkeit, mit der sich die Arbeitsabläufe verändern, stellt die gesamte Branche vor Herausforderungen“, blickt Raml auf das vergangene Jahrzehnt zurück: „Während der Fokus unseres Teams vor zehn Jahren vorwiegend auf die steuerliche Expertise ausgerichtet war, sind die Themen EDV, Digitalisierung und Automatisierung mittlerweile zum zweiten großen Schwerpunkt geworden.“ Dennoch bleibt das Expertenwissen auch in Zukunft in Menschenhand: „Das Ziel der Branche muss sein, die externe Buchhaltungsabteilung der Betriebe zu werden“, meint Raml, der heuer – zum wiederholten Male – mit einem Award beim Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Dieses Mal reüssierte er in der besonders heiß umkämpften Fachkategorie „Kleine und mittlere Unternehmen“.

„Es muss uns gelingen, Abläufe zu entwickeln, um die weiterverrechneten Kosten zu minimieren, aber den Unternehmen eine Sicherheit im kaufmännischen Bereich zu bieten“, so der mehrfache „Steuerberater des Jahres“. Wo die neue Trophäe hinkommt, steht noch nicht fest: Die Trophäen der Kanzlei haben ganz besondere Plätze, an den beiden Standorten in Linz sowie dem „Futuro“ in Rohrbach-Berg.