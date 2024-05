Das Ages hat in den Speiseresten Cannabis nachgewiesen. Wie die Droge ins Essen gelangen konnte, ist noch unklar.

Eine Familie aus Obertrum im Salzburger Flachgau musste am 22. April 2024 nach einem gemeinsamen Abendessen wegen Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht werden. Lange war unklar, was die Ursache der Symptome war, nun dürfte es geklärt sein. Die Familie soll Cannabis-Palatschinken konsumiert haben.

Nachdem bereits nach dem Vorfall ein erhöhter THC-Wert im Blut von vier Erwachsenen festgestellt worden war, wurde nun Cannabis in den Speiseresten nachgewiesen. Wie das Rauschgift in das Essen geraten konnte, ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Ursache noch unklar

Ein Sprecher der Lebensmittelaufsicht des Landes Salzburg hat am Dienstag aktuelle Medienberichte bestätigt, wonach das Ergebnis der Auswertung der Speisereste-Proben durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Wien nun feststeht. „Es wurde Cannabis in den Speiseresten nachgewiesen.“

Das Rätsel, wie die Droge in die Spinatpalatschinken gelangen konnte und wer dafür verantwortlich ist, ist nach wie vor nicht geklärt. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg am Dienstag. „Die Ursache ist noch völlig unklar.“

Nachdem die Familie die Spinatpalatschinken gegessen hatte, klagten wenig später mehrere Mitglieder über Übelkeit und Schwindel. Nur ein dreijähriges Kind zeigte keine Symptome. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es am Tag nach dem Vorfall. (APA)