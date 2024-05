TPA: Doppelte Auszeichnung

Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

Zwei Awards: Die Kanzlei TPA war in der Kategorie „Allrounder Bundesland“ in Wien und Kärnten unschlagbar.

In den neun „Allrounder Bundesland“-Kategorien wurden beim Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres 2024“ Tausende Nominierungen abgegeben. Das beweist, wie wichtig es für die Wirtschaft ist, gute Sparring-Partner:innen vor Ort zu haben, betont Klaus Scheder, Steuerberater und TPA-Partner in Kärnten.

Stärke und Engagement

Die Kanzlei war heuer neben Kärnten auch in Wien unschlagbar: Der TPA Standort in der Bundeshauptstadt wurde zum dritten Mal in Folge als „Allrounder Wien“ ausgezeichnet, was für Yasmin Wagner, Partnerin bei TPA Wien, aus zwei Gründen eine außergewöhnliche Ehre darstellt. „Einer davon ist, dass das ein Award ist, der auf den Stimmen unserer Kund:innen basiert“, erklärt sie. „Das macht ihn besonders: Er ist die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Kund:innen mit unseren Leistungen zufrieden sind. Das macht uns besonders stolz. Zum anderen geht die Auszeichnung an unser gesamtes Team in Wien und das sind mittlerweile sagenhafte 450 Kolleg:innen. Wir begleiten unsere Kund:innen bestmöglich durch die guten, aber selbstverständlich auch durch die schlechten Zeiten.“

„Die Auszeichnung ist für uns eine Bestätigung unserer regionalen Stärke und unseres Engagements“, meint auch Scheder. „Sie zeigt, dass wir uns erfolgreich in einem Wettbewerbsumfeld behaupten können, das von vielfältigen Anforderungen und einem starken Mitbewerb geprägt ist“, führt er weiter aus: „Jeder Fall ist unterschiedlich zu bewerten und mitunter hochkomplex. Die menschliche Interaktion, das persönliche Vertrauen und die maßgeschneiderte Beratung lassen sich nicht einfach durch Technologie ersetzen – und das ist der Aspekt, der den Job so spannend macht.“