Ein Team – seit neun Jahren unschlagbar

Seriensieger: Dornbirner Kanzlei RTG Rümmele schafft neun Auszeichnungen als „Allrounder Vorarlberg“ in Folge.

Alle neune! Diese Leistung macht RTG Rümmele so bald niemand nach: Die Dornbirner Kanzlei konnte in neun von zehn Jahren des Wettbewerbs mit dem Award „Allrounder Vorarlberg“ nach der feierlichen Prämierung in Wien nach Hause fahren.

„Unsere Freude über diese Auszeichnung wird nach wie vor jedes Jahr größer und spornt uns alle an, weiterhin gute Leistungen für unsere Klient:innen zu bringen“, betont Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Manfred Rümmele, Geschäftsführer der erfolgreichen Kanzlei. „Wir hoffen insbesondere, dass es für unsere geschätzten Mitarbeiter:innen reiz­voll ist, beim Wettbewerb zu reüssieren, weil es deren tägliche Arbeit ist, die hier honoriert wird.“

Geschwindigkeit nimmt zu

Die Awards sind alle im offenen Wartebereich der Kanzlei ausgestellt, einem Ort, an dem sowohl Mitarbeitende als auch Klient:innen täglich vorbeikommen – das steigert die Visibilität der Erfolge und stärkt die Kund:innenbeziehungen. Während die Award-Sammlung gewachsen ist, hat sich die Arbeit der Steuerfachleute massiv verändert, betont Rümmele: „Die Geschwindigkeit, mit welcher unser Berufsstand sich auf neue Anforderungen und Rahmenbedingungen einstellen und diese auch umsetzen muss, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Mit diesem neuen Tempo nur schrittzuhalten, wäre allerdings zu wenig. Wir arbeiten täglich hart daran, sowohl technisch als auch beraterisch einen Schritt vorauszubleiben“ – schließlich ist in der Kanzlei noch Platz für weitere Awards.