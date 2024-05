Eine ehrliche Debatte über die EU findet nicht statt

Das Projekt EU ist das politisch beste in der Geschichte. Und dennoch ist EU-Recht für Unternehmen zum Teil repressiv.

Die Parteien und ihre Kandidaten stellen ihre Programme und Kampagnen für die Wahl zum EU-Parlament vor. Ihre Aussagen, sei es in der „Pressestunde“, oder im „Mittagsjournal“ am Samstag sind teils verwirrend. Die Neos wollen die Vereinigten Staaten von Europa, die FPÖ den EU-Wahnsinn stoppen. Die SPÖ will die EU sozialer machen, und Steuerschlupflöcher schließen, die Grünen den „Green Deal“ retten, die ÖVP die Migration einschränken und die Bürokratie bremsen. Die Bedeutung einer Mitgliedschaft in der EU wird betont und auf Werte wie Rechtstaatlichkeit hingewiesen. Alle, einschränkend die FPÖ, wollen wegen der Bedrohung durch Russland die Sicherheitspolitik stärken. Die EU soll ein geschlossener politischer Block gegen Russland, China und die USA sein, weil ansonsten den einzelnen Mitgliedstaaten der Untergang drohen würde, so der Tenor.

Eine ehrliche Debatte über die EU findet wie bei allen politischen Prozessen nicht statt. Das Projekt EU ist das politisch beste in der Menschheitsgeschichte, ist aber nicht geeignet innerhalb von bloß zwei Generationen die Souveränitäten der Mitgliedstaaten beinahe zu beseitigen. Die US-Staaten haben im Vergleich mehr Spielräume als die EU-Mitgliedstaaten. Das liegt am Binnenmarktsystem und der Auslegung der Grundfreiheiten durch den Europäischen Gerichtshof und am überzogenen Beihilferecht.

Ohne Not gesprengt

Ob Rechtsstaatlichkeit tatsächlich eine Errungenschaft ist, darf im Hinblick auf die derzeit 30.399 geltenden Rechtsakte hinterfragt werden. Viele Vorschriften umfassen hunderte Seiten, und sind zur Durchsetzung mit aggressiven Strafandrohungen versehen, obwohl davon auszugehen ist, dass vieles unklar ist und nur schwer vollzogen werden kann. In der Umsatzsteuer hat der EuGH das Prinzip „fraus omnia currumpit“ vorgegeben, mit der Folge, dass die Behauptung einer der Abgabenverwaltungen, es würde ein Unternehmer in der Lieferkette betrügerisch handeln, genügt, um für alle den Vorsteuerabzug und die Steuerbefreiung für die Lieferungen im Binnenmarkt zu versagen. Die Folge ist die Auslöschung von Unternehmen, weil die Steuerlast bis zum 100-fachen des Eigenkapitals betragen kann. Der EuGH vertritt die Auffassung, es wäre keine Strafe, sondern das Ergebnis des Systems und hebelt so jeden Rechtsschutz nach der Europäischen Menschenrechtskonvention aus. Ja, die EU hat ein Rechtssystem, welches jedem illegalen Migranten mehr Rechtsschutz einräumt als den Unternehmen, auch weil der EuGH die Prinzipien von Dublin II ohne Not gesprengt hat. Ja, EU-Recht ist für Unternehmen zum Teil repressiv. Zu einem ähnlichen Befund kam auch jüngst Marsch/Soyer in der „Presse“, oder man kann auch bei Theo Mayer-Maly nachlesen, der 1967! das Problem überzogener Regulierung bei gleichzeitig strafrechtlichen Folgen durch sein Werk „Rechtskenntnis und Gesetzesflut“ angesprochen hat.

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik führte in eine Sackgasse. Russland ist der Aggressor im Krieg gegen die Ukraine. Russland hat Völkerrecht gebrochen. Dennoch darf hinterfragt werden, ob die Politik der EU und seiner Mitgliedstaaten vorausschauend klug und im Rahmen ihrer militärischen Möglichkeiten geschehen ist. Dazu sind die Entwicklungen im Rahmen des Zerfalls der Sowjetunion ebenso in Betracht zu ziehen, wie das Werden der ehemaligen Sowjetrepubliken zu eigenständigen Staaten und ihr Verhältnis zu Russland. Die Ukraine hat mit mehr als 90% in einer Volksabstimmung am 1. Dezember 1991 für die Selbständigkeit gestimmt. Russland hat in der Folge klar gemacht, dass die Krim und Sewastopol zu ihrem Territorium rechnen, insbesondere 1992 hat es Anstrengungen gegeben, dass die Halbinsel wieder zu Russland gehören soll. Mit der Machtübernahme von Präsident Putin wurde spätestens bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 klar, dass es Russland nicht zulassen wird, dass die ehemaligen Sowjetrepubliken Georgien, Moldawien und Ukraine sich den westlichen Systemen anschließen. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission 2007 mit der Zustimmung der Regierungen der Mitgliedstaaten mit diesen drei Staaten Verhandlungen über Assoziationsabkommen begonnen, deren klares in den Verträgen festgelegtes politisches Ziel es ist, diese in die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU zu integrieren. Die Abkommen wurden 2014 abgeschlossen und vom österreichischen Parlament genehmigt (2015). Die FPÖ und das Team Stronach hatten dagegen gestimmt.

Der Wille der drei Staaten und seiner Bevölkerung sich dem EU-System anzuschließen ist zutiefst verständlich. Nur gegen die Interessen eines mit mehr als 5000 Atomsprengköpfen bewaffneten Staates helfen weder Werte noch Völkerrecht noch die vielen Leitartikel, der führt einfach Krieg. Die EU-Mitgliedstaaten haben es verabsäumt sich auf Augenhöhe selbst zu bewaffnen. Sie haben die militärische Sicherheit auf die USA ausgelagert. Das kostet die US-Steuerzahler mehr als 100 Milliarden US-Dollar jährlich. Gleichzeitig hat die EU den Streit um die Besteuerungsrechte der Gewinne der US-Konzerne begonnen, weil die Vorstellung der Kommission und des Parlaments von Gerechtigkeit ist, die USA muss die militärische Sicherheit für die geopolitischen Ambitionen der EU garantieren, aber wir wollen auch die Gewinne ihrer Tech-Konzerne besteuern, auch wenn diese keine Betriebsstätte in der EU haben. Dass sich dieser Ansatz nicht ausgeht, und nun alle vor Trump zittern, fällt den europäischen Politikern nicht auf.

Österreich und sein Verständnis über die Neutralität sind noch skurriler. Alle Parteien seit Bruno Kreisky, vor allem die Grünen, haben die Wehrfähigkeit des Landes und den klaren verfassungsmäßigen Auftrag das Land zu verteidigen, ignoriert und torpediert. Österreich ist demilitarisierte Zone, da helfen auch die nun beschlossenen Anschaffungen des Bundesheeres nichts. Was einzelne Politiker und Kommentatoren wollen, ist das Versäumnis von 2 Generationen durch die Jungen – die man beinahe vergessen hat zu zeugen – ausgleichen zu lassen. Und liebe Völkerrechtler, das Ausmaß und Umfang einer Neutralität bestimmt nicht ihr, sondern im Angriffsfall die Russen, wenn sie das Moskauer Memorandum interpretieren.

Vor diesem Hintergrund sind die Wahlkampagnen der Parteien witzig. Der Spitzenkandidat der Neos will Österreich schützen, obwohl sich eine Ableistung des Wehrdienstes nicht in seinem Lebenslauf findet. Das müssen die Jungen tun. Die SPÖ will immer noch die US-Konzerne jagen. Die FPÖ schreit Wahnsinn und hat sich nie um EU-Politik im Parlament bezüglich der Subsidiarität bemüht. Die Grünen wollen die Werte verteidigen, nachdem sie ein ganzes Land verteidigungsunfähig gemacht haben und die ÖVP erklärt, wie sie die unlösbare Aufgabe der Steuerung der illegalen Zuwanderung bewältigt. Und was erklärt uns Herr Karas, der großartiger Teil der EU-Fehlpolitik war? Er will sich einbringen – Gott bewahre. Wie die EU und die Mitgliedstaaten aus den Großteils selbst verschuldeten Gefährdungen ganzer Generationen herauskommen wollen, das lässt sich in keiner Wortmeldung erkennen.

