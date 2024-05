Junge Entdecker im Labor: Universitäten öffnen Türen

Universitäten bemühen sich immer öfter darum, Kinder und Jugendliche für Wissenschaft und deren Erkenntnisse zu interessieren. Schlüssel dazu sind Experimente.

Wer denkt, wissenschaftliches Denken liegt Kindern und Jugendlichen nicht, der irrt gewaltig. Wie eine 2022 präsentierte deutsche Studie zeigt, die das wissenschaftliche Denken bei Kindern vom Kindergartenalter bis zum Ende der Grundschulzeit untersucht hat, weisen bereits Sechsjährige erstaunliche Kompetenzen im wissenschaftlichen Denken auf. Auch das Interesse an Wissenschaft, die Neugier am Entdecken und Erforschen ist bereits von frühester Kindheit an gegeben. Das hat auch Corina Madreiter-Sokolowski vom Gottfried-Schatz-Forschungszentrum für zelluläre Signaltransduktion, Stoffwechsel und Altern der Med-Uni Graz bei ihren Besuchen in Schulen beobachtet: Dort gibt sie Kindern und Jugendlichen erste Einblicke in den Alterungsprozess und die Behandlung altersbedingter Krankheiten – mittels Vorträgen und Hands-on-Workshops, bei denen die Schüler etwa alte und junge Körperzellen verglichen oder pipettiert haben.