Ein Transporter wurde nahe der Stadt Rouen überfallen. Mindestens zwei Beamte wurden erschossen, mehrere weitere verletzt. Ein Gefangener dürfte samt den Angreifern entkommen sein.

Bei einem Überfall auf einen Gefangenentransporter an der Mautstelle Incarville in der Nähe von Rouen in der Normandie sind mindestens zwei französische Gefängnisbeamte erschossen worden. Französischen Medienberichten zufolge soll ein Häftling entkommen sein. Die Täter dürften kurz nach 11 Uhr ein Fahrzeug als Rammbock benutzt haben und das Feuer auf die Beamten eröffnet haben. Bilder aus sozialen Medien zeigen einen schwarzen SUV, der frontal in den weißen Transporter der Justiz gekracht ist. Eines der Angreiferfahrzeuge wurde später ausgebrannt von der Polizei entdeckt.

Nach Angaben des französischen Justizministers Eric Dupond-Moretti wurden zwei Beamte getötet und drei weitere Beamte schwer verletzt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von drei toten Justizwachebeamten und beruft sich dabei auf Polizeikreise. Der Krisenstab des Justizministeriums wurde einberufen.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin erklärte auf dem Kurznachrichtendienst X: „Es werden alle Mittel eingesetzt, um diese Kriminellen zu finden. Auf meine Anweisung hin werden mehrere hundert Polizisten und Gendarmen mobilisiert.“ (Red.)