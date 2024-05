Werkzeuge, um die Haut in Form zu bringen

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Eine neue Generation von Pflegeinstrumenten hilft dabei, das Gesicht zu verschönern. • Fox Photos/Getty Images

Das gute alte Face Sculpting bekommt Unterstützung: Eine neue Generation von Pflegeinstrumenten hilft, Falten oder einen fahlen Teint ganz einfach wegzumassieren.

Ein landläufiges Gerücht besagt, dass die kanadischen Inuit mindestens 40 verschiedene Wörter für „Schnee“ haben sollen. Das können wir an dieser Stelle zwar leider nicht verifizieren, aber ganz sicher wissen wir: Mindestens so viele, wenn nicht noch mehr Ausdrücke kennen Beauty-Begeisterte für den eigentlich ja auch ganz simplen Akt des „Eincremens“: Da wird getupft, massiert, gezwickt, gestrichen, gestreichelt, geklopft, geknetet, gewalkt, gerieben, benetzt, balsamiert oder eingearbeitet. Die Liste ist noch deutlich länger – und jetzt kommen sogar noch ein paar ganz grundsätzlich neue Begriffe dazu. Denn während zum täglichen Auftragen von Cremes, Seren oder Masken die längste Zeit nur die eigenen zehn Finger zur Verfügung standen, kommt gerade eine neue Generation von Produkten auf den Markt, die zu dem Zweck ein eigenes Werkzeug mitbringen.

Das japanische Beautyunternehmen Sensai hat etwa gemeinsam mit der geschichtsträchtigen Manufaktur Narumi – berühmt für ihr feines Knochenporzellan – einen hochwertigen Spachtel konzipiert. Dieser soll die neue Intensivpflege „Ultimate The Mask“ in ihrer Effektivität unterstützen. „Die Form des Massagetools wurde unter Berücksichtigung der individuellen Gesichtskonturen entwickelt. Wenn es vor dem Gebrauch noch kurz in den Händen erwärmt wird, erhöht sich der entspannende Effekt auf die Muskulatur signifikant“, erklärt Michael-Georg Rial Fariña, Head of Training bei Sensai. Und das macht natürlich Sinn: „Ultimate The Mask“ ist als letzter Schritt des abendlichen Hautpflegerituals angedacht und nutzt die nächtliche Regenerationsphase.