Auf den 60er kann jede stolz sein

Gratulation zum 60. Geburtstag am 14. Mai an Andrea Händler! Das einzige aktuelle Foto von ihr wurde anlässlich des 60ers ihres Kollegen Roland Düringer im Oktober 2023 vom ORF publiziert. APA / ORF

Ein Schritt zur Gleichberechtigung ist auch, dass Frauen ihr genaues Alter nennen und nicht 30 Mal ihren 29er feiern.

Was waren das für Würdigungen! 2022 posaunte der ORF wochenlang hinaus: „Josef Hader wird 60!“ 2023 gab es Filme und Programme von Roland Düringer zu seinem 60er. Diese Woche hat Andrea Händler am 14. Mai ihren 60. Geburtstag. Wo bleibt die Sendereihe und das Jubeln? Die weiblichen Stars, weltberühmt in Österreich, haben weniger Rampenlicht zu ihren Jubeltagen. Für Ulrike Beimpold wurden vorige Woche ein paar matschige Birnen geworfen, anlässlich ihres 60ers – in der ORF-Show „Was gibt es Neues?“.

Ulrike Beimpold erhielt in der Sendung „Was gibt es Neues“ vorige Woche Blumen - und matschige Birnen. (Im Bild v.l.: Berni Wagner, Ulrike Beimpold, Oliver Baier, Günther Lainer, Isabell Pannagl, Florian Scheuba) ORF/APA

Woher kommt es, dass Frauen nicht vor den Vorhang gezerrt werden, wenn ein signifikantes Lebensjahrzehnt abgeschlossen ist? Dummerweise verraten viele ihr Alter so ungern. Oft feiern sie statt dem 40er ihren x-ten 29er. Christina Mausi Lugner lädt im Juni zum 30. Mal die Seitenblicke und den Heinzl zur ihrem „29er“ ein.

Wenn wir Gleichberechtigung wollen, sollte das Alter der weiblichen Bevölkerung viel ehrlicher vermeldet werden. Denn jede kann auf jedes Jahr stolz sein. Leistung summiert sich über die Lebensjahre. Attraktivität hängt nicht mit dem Alter zusammen. In der US-Comedy haben Julia Louis-Dreyfus und Tina Fey bereits 2015 auf herrlich ehrliche Weise die junge Amy Schumer über das Erreichen des „Unf*ckable“-Alter aufgeklärt und das Ungleichgewicht der medialen Repräsentation thematisiert (Youtube „Last F**kable Day“). Es wäre ein Fortschritt, wenn Frauen in Österreich und überall nicht erst zum 80er und 90er selbstbewusst vor die Kameras treten.