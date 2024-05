Wie sinnvoll sind Infusionen mit Lifestyle-Versprechen?

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Wie Infusionen zum Wellness-Thema wurden und wann sie sinnvoll sind. • Christine Pichler

Intravenös verabreichte Nährstoffe, Vitamine und Longevity-Hoffnungsträger machen Infusionslounges zu Wellness-Anlaufstellen. Wie groß aber ist der Nutzen?

Trend im Wellness-Sektor hin, Longevity-Begeisterung her: Ein bestimmter Personenkreis wird sich für das Thema der Mikronährstoff- und Vitamininfusionen gewiss nicht begeistern können. Wer an Trypanophobie leidet, hat panische Angst vor Nadeln im medizinischen Kontext – sprich Spritzen und eben Infusionen. Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff zwar „Angst vor dem Bohrer“, und damit wird man in lifestyligen I(ntra)V(enös)-Bars ja doch nicht behelligt, doch mit Wortklauberei allein ist einer Phobie bekanntlich nicht beizukommen.

Das notwendige Vokabular für die Beschreibung der sachgemäß durchgeführten Infusion lässt dann auch Nichtphobiker zur Beruhigung tief durchatmen. Wenn von „Einführhilfe für Kanülen“, „Verweilkanülen“ und „Stauschläuchen“ die Rede ist, überlässt man die bitte nonverbale Handhabung gern dem medizinischen Fachpersonal. Und es reicht ja, nachdem man zum Beispiel in einem der bequemen Lederfauteuils des Biogena Plaza mit Blick auf die Wiener Staatsoper versunken ist, kurz nicht hinzuschauen, während die vitaminreiche Infusion vorbereitet wird. Man wirbt hier mit dem Versprechen, dass „Präventionsmedizin auf Premium-Lifestyle treffen“ soll, zum Angebot zählen Mischungen wie der „Relax and Smile Drip“, ein „Perfect Beauty Drip“ oder der „Better Age Drip“.