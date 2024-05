57-Jähriger in Wien-Favoriten mit Messer verletzt

Der Mann wollt einen Streit zwischen zwei Männern schlichten. Einer der beiden griff in an. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

In Wien-Favoriten ist es neuerlich zu einer Messerattacke gekommen: Am Sonntagabend wurde ein 57-Jähriger mit einem Messer angegriffen und am Oberschenkel verletzt worden. Der Mann wollte einen Streit zwischen zwei Männern im Bereich der Inzersdorfer Straße schlichten und wurde von einem der beiden attackiert.

Der Verdächtige wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Montag. Die Berufsrettung Wien hat das Opfer erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Festgenommene befand sich am Montag in polizeilicher Gewahrsam. Vernommen wurde er noch nicht.

In den letzten zwei Monaten ist es im zehnten Bezirk zu mehreren Messerattacken gekommen. Die meisten passierten im Bereich Reumann- und Kepplerplatz, weshalb dort aktuell auch eine Waffenverbotszone in Kraft ist. (APA/red.)