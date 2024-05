Lernen Wiens Kinder nicht mehr das Fahrradfahren?

Nur wenige Kinder in Wien machen in der Volksschule eine Fahrradprüfung. Woran das liegt — und wie man gegensteuert.

Lernen Kinder in Wien nicht mehr Fahrradfahren? Auf den Straßen sieht man sie, selbstständig am Fahrrad, auf Alltagswegen, jedenfalls kaum. Auch die Zahl der Volksschulkinder, die in der vierten Klasse eine Radfahrprüfung machen, die es ihnen erlaubt, schon mit zehn Jahren eigenständig unterwegs zu sein, ist offenbar gering. Woran liegt das? Und wie soll es sich ändern?

In Wien, so kritisiert es die Wiener ÖVP, ist der „Radfahr-Führerschein“ Minderheitenprogramm: Laut Zahlen der Wiener Landespolizei (die diese Prüfungen abnimmt) haben im Schuljahr 2022/23 nur 4913 Schülerinnen und Schüler diese Prüfung abgelegt, 2712 davon haben sie bestanden, das sind nur 15 Prozent der Viertklässler in Wien. Die ÖVP Wien fordert nun, dass alle Schulkinder diese Prüfung machen können. Schließlich würden die Fahrrad-Unfallzahlen steigen, würde das Geschehen auf Wiens Straßen und Radwegen mit (E-)Rollern, Lastenrädern usw. immer komplexer. Eine umfassende Ausbildung, theoretisch wie praktisch, sei „eine wichtige Säule für das Miteinander“, so Verkehrssprecherin Elisabeth Olischar.

Weniger Prüfungen