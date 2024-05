Trubel um Terrorismus-Lehrgang an Uni Krems

Lehrgangsleiter Stockhammer stellt Funktion nach Bericht über mutmaßliche Russland-Nähe ruhend.

Wien. Im Herbst 2023 startete an der Donau-Uni Krems das Masterstudium „Counter-Terrorism, CVE & Intelligence“. Es soll die heimische Forschung zu Nachrichtendiensten stärken und vor allem der Weiterbildung heimischer Beamter dienen. Wie der „Standard“ am Dienstag berichtete, stellt nun der Extremismusforscher Nicolas Stockhammer, Leiter des Lehrgangs, seine Funktion ruhend.

Anlass ist ein Artikel des „Standards“: Demnach hat Stockhammer von 2006 bis 2011 bei einem Energieunternehmen gearbeitet. Dort soll er Kontakte zu einem Russen geknüpft haben, dessen Sohn mutmaßlich Kontakt zu Kreml-Geheimdiensten hält. Laut Firmenbuch saß Stockhammer als Vorstand in der Privatstiftung der Familie. Weiters berichtete der „Standard“, dass Alexander Surowiec an Stockhammers Lehrgang teilgenommen haben soll: Surowiec wird vorgehalten, in die Spionageaffäre um Egisto Ott involviert zu sein.

Stockhammer: „Konstruierte Vorwürfe“

„Mit Russland habe ich nichts zu tun. Da wird eine nicht bestehende Nähe herbeifantasiert“, sagt Stockhammer, der „konstruierte Vorwürfe“ ortet. Er sei nicht mehr in der Stiftung, habe von dieser kein Geld erhalten und nichts von mutmaßlichen Geheimdienstkontakten gewusst, den Sohn kenne er gar nicht, sagt Stockhammer. Mit Surowiec habe er nie wirklich etwas zu tun gehabt. Die Lehrgangs-Funktion habe er aus eigenem Wunsch ruhend gestellt. (dab)