Andreas Schager und Nicole Car: Ein neuer Otello, eine neue Desdemona

Zum ersten Mal hat sich der Tenor Andreas Schager als Otello präsentiert, Nicole Car als Desdemona: Über eine Staatsopern-Aufführung mit zahlreichen Rollendebüts.

Dass Heldentenöre bei „Otello“ in Verdi-Gefilde vordringen, ist keine Seltenheit. Nun hat sich Andreas Schager erstmals an der Staatsoper als (nicht schwarz geschminkter) „Mohr von Venedig“ präsentiert. Dabei machte er die verschiedenen Fassetten seiner Figur spür- und hörbar: Nicht nur, dass er als gefeierter Kriegsheld seine Töne strahlen ließ, wenngleich justament die „Esultate!“-Rufe mehr Impetus vertragen hätten. Auch in die Darstellung des Verliebten, des Zweifelnden und Gebrochenen legte er stets eine passende Dosis an Lyrischem und Dramatischem. Wie er Boitos Texte artikulierte, war gut verständlich, manch deutscher Einschlag wird sicher mit der Zeit noch geglättet.